13 миллиардеров, выросших в нищете

Истории этих людей способны служить неким напоминанием о том, что в жизни важна настойчивость, сила воли и удача.

Российский олигарх и владелец ФК «Челси» Роман Абрамович

Состояние: $8,2 млрдАбрамович родился в бедной семье, проживающей на юге России . Уже в 2 года он осиротел и его воспитанием занялся дядя, живший на севере в субарктическом регионе. Во время обучения в Московском автодорожном институте Абрамович основал компанию по производству пластиковых игрушек. А позже он занялся нефтяным бизнесом, который сделал его известным и богатым.

Президент французского ФК Montpellier Herault Rugby Club Моэд Альтрад

Состояние: $1 млрдМоэд родился в семье бедуинов в пустыне Сирии и рано остался без матери. Бабушка, занимавшаяся его воспитанием, не разрешала будущему предпринимателю посещать школу, но он запретов не слушал. Ради возможности учиться в университете он уехал во Францию , где ему приходилось питаться раз в день. Но несмотря на это Альтрад получил ученую степень в области информационных технологий и приобрел убыточную компанию, которую впоследствии превратил в мирового лидера.

Основатель Excel Communications Кенни Траут

Состояние: $1,5 млрдКенни родился в семье бармена и платил за свое обраование, полученное в Университете Иллинойса, сам. В 1988 году он основал свою компанию, которую в 1996 превратил в акционерную. А уже через 2 года компания слилась с холдингом Teleglobe.

Состояние: $2,9 млрдВ детстве Шульцу с родителями пришлось жить в пристанище для бедняков. Однажды, выиграв школьный чемпионат по футболу, Говард получил возможность учиться в Северном Мичигане. После окончания учебы в ВУЗе Говард устроился в компанию Xerox, а в 1987 году возглавил сеть кофеен, которая включала 60 мировых точек. Через 10 лет сеть разрослась до 16000 точек.

Инвестор Кен Лангон

Состояние: $2,8 млрдЧтобы оплатить учебу в университете Бакнелла, Кен работал в нескольких местах, а родители заложили дом. В 1968 году Лангон помогал в подготовке компании HP к выходу на биржу. А через 2 года запустил сеть магазинов товаров для дома.

Американская телеведущая Опра Уинфри

Состояние: $3 млрдНесмотря на рождение в бедной семье, Уинфри получила стипендию для учебы в университете Тенесси. В 19 лет она стала первой темнокожей женщиной-корреспондентом на американском ТВ. В 1983 году Опра переехала в Чикаго , где открыла свой проект.

Владелец империи по производству средств для ухода за волосами Patron Tequila, Джон Пол Деджория

Состояние: $2,9 млрдС 10 лет Деджориа продавал газеты и открытки, чтобы помочь родным. Но родителям из-за трудностей все равно пришлось отдать его в приемную семью. Взяв кредит на 700 долларов, Джон Пол основал компанию John Paul Mitchell Systems, занимающуюся продажей шампуней. Немного позже он создал компанию Patron Tequila, принесшую ему известность.

Сооснователь Forever 21 До Вон Чанг

Состояние: $6,5 млрдПосле переезда в Америку из Кореи До Вону приходилось работать на трех работах, сводя концы с концами. Первый магазин он открыл в 1984 году, а теперь Forever 21 является международной империей с 480 магазинами по всему миру.

Модельер, филантроп и бизнесмен Ральф Лорен

Состояние: $6,8 млрдЛорен окончил нью-йоркскую школу, но ради военной службы бросил колледж. Позже стал продавцом в Brooks Brothers, где решил проверить, созрели ли мужчины для больших и ярких галстуков. В 1967 году он продал галстуков на 500 тысяч долларов и основал марку Polo.

Состояние: $14,2 млрдФрансуа бросил обучение в школе из-за того, что его дразнили сверстники, указывая на его нищету. Покупая небольшие компании по заниженной стоимости, Пино обрел славу бизнесмена-хищника. Сегодня он — владелец компании PPR, которая в свою очередь, держит бренды Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent.

Владелец бренда Ray-Ban Леонардо Дель Веккио

Состояние: $24,1 млрдДель Веккио отправили в детский дом, ведь его мать не в силах была вырастить пятерых детей. Он устроился работать на фабрику по производству автозапчастей и оправ для очков. В 23 года Веккио открыл собственный цех и основал фирму Luxottica. Именно эта компания стала крупнейшем в мире производителем очков.

Владелец компаний финансовой империи, крупнейших компаний Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa Ли Ка-Шинг

Ларри Эллисон Состояние: $27,1 млрдЧто только не входит в список, чем занимаются его компании: девелопмент, энергетика телекоммуникации, логистика, розничная торговля и так далее. Когда-то Ли пришлось бросить школу, чтобы иметь возможность прокормить семью после смерти отца. А теперь в его империи работают почти 300 тысяч человек. Основатель компании Oracle

Состояние: $49,8 млрд​После того, как мать-одночка отказалась от него, Эллисон воспитывался в семье дяди и тети. Позже он бросил учебу и переехал в Калифорнию, где в течение 8 лет скитался по временным работам. В 1977 году он основал компанию по программному обеспечению Oracle, которая на сегодняшний день производит популярные системы управления бизнесом.