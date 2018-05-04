В Светлогорске начали готовиться к туристическому сезону и ЧМ-2018

Курорт ждёт гостей из Сербии , национальная команда этой страны будет базироваться в этом городе. Генеральной репетицией перед наступлением лета стал гастрономический фестиваль «Крупная рыба». Участник и гости праздника состязались в рыбной ловле и кулинарных конкурсах.

Крупная рыба заплывает в Светлогорск уже в шестой раз. По доброй традиции вместе с фестивалем на побережье стартует сезон подводной охоты. Егор Федотов и команда опытных рыбаков готовится к погружению. Весь пойманный улов потом пойдёт с молотка.

А на рыбном базаре уже царит ажиотаж. За эту программу фестиваля отвечают местные рестораторы. Жареная корюшка, копченый угорь, скумбрия, лещ, судак на гриле, сёмга угощения на любой вкус. «Крупная рыба» каждый год манит десятки предпринимателей для них это и хорошая реклама, и практика перед началом курортного сезона.

Фестиваль полюбился местным жителям и туристам. Иностранные гости тоже хотят увидеть и попробовать «Крупную рыбу». Для обмена опытом в Светлогорск приехала делегация из Паланги курорта на побережье соседней Литвы

В этом году «Крупную рыбу» устроили перед центральным спуском к солнечным часам. Площадку как раз закончили приводить в порядок. В том числе и для любителей футбола. Именно в Светлогорске будет базироваться сборная Сербии. Так что этот праздник, говоря спортивным языком, финальная тренировка перед большими гуляниями.

А вот и главная героиня торжества большая рыба длиной в 3,5 метра и состоящая из трёх тысяч пирожков. Конечно, все пирожки с начинкой из морепродуктов. И деньги от продажи пойдут на благотворительность, в поддержку детей-сирот Светлогорского района.