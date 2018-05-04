Ещё
В Светлогорске начали готовиться к туристическому сезону и ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Светлогорске начали готовиться к туристическому сезону и ЧМ-2018 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Курорт ждёт гостей из Сербии, национальная команда этой страны будет базироваться в этом городе. Генеральной репетицией перед наступлением лета стал гастрономический фестиваль «Крупная рыба». Участник и гости праздника состязались в рыбной ловле и кулинарных конкурсах.
Крупная рыба заплывает в Светлогорск уже в шестой раз. По доброй традиции вместе с фестивалем на побережье стартует сезон подводной охоты. Егор Федотов и команда опытных рыбаков готовится к погружению. Весь пойманный улов потом пойдёт с молотка.
А на рыбном базаре уже царит ажиотаж. За эту программу фестиваля отвечают местные рестораторы. Жареная корюшка, копченый угорь, скумбрия, лещ, судак на гриле, сёмга угощения на любой вкус. «Крупная рыба» каждый год манит десятки предпринимателей для них это и хорошая реклама, и практика перед началом курортного сезона.
Фестиваль полюбился местным жителям и туристам. Иностранные гости тоже хотят увидеть и попробовать «Крупную рыбу». Для обмена опытом в Светлогорск приехала делегация из Паланги курорта на побережье соседней Литвы.
В этом году «Крупную рыбу» устроили перед центральным спуском к солнечным часам. Площадку как раз закончили приводить в порядок. В том числе и для любителей футбола. Именно в Светлогорске будет базироваться сборная Сербии. Так что этот праздник, говоря спортивным языком, финальная тренировка перед большими гуляниями.
А вот и главная героиня торжества большая рыба длиной в 3,5 метра и состоящая из трёх тысяч пирожков. Конечно, все пирожки с начинкой из морепродуктов. И деньги от продажи пойдут на благотворительность, в поддержку детей-сирот Светлогорского района.
Вести Калининград: последние новости
Разбираем скандально известную книгу «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев В канун дня Победы молодые сотрудники калининградской полиции приняли присягу Сегодня исполнилось четыре года трагедии в Одессе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем282
Найдено тело писателя Сергея Сакина18
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову119
«За что они боролись, на то и напоролись»129
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение