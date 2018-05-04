Чичерины и другие русские фамилии, которые на самом деле итальянские

Итальянцы появились на Руси при Иване III. Они возводили храмы, строили здания, заводы, занимались торговлей, шелкоткачеством, литьем пушек, стекольным делом. Сегодня в России живут потомки некоторых из них. Какие же фамилии они носят?

Откуда взялись Фрязины?

Подмосковные поселки Фрязино и Фряново были основаны на Стромынском тракте, бравшем начало прямо от московских улиц. Эти земли в свое время были пожалованы выходцам из Италии . Жители средневековой Руси звали итальянцев фрягами, фрязами, фрязинами, так как они носили верхнюю одежду под названием «ферязь». Прозвище Фрязин получили многие итальянцы, прославившиеся на Руси своими делами.

Так, Иваном Фрязиным прозвали чеканщика монет при Иване III Джана Баттиста делла Вольпе. Бон Фрязин достроил, возвысив на три яруса, кремлевскую колокольню времен Ивана Калиты , впоследствии получившую имя «Иван Великий». Знаменитая Царь-пушка была отлита Павлином Фрязиным (Паоло де Боссо), а 1000-пудовый колокол «Благовест» — Николаем Фрязиным. Марко Фрязин ( Марко Руффо ) строил Казенный двор и Грановитую палату в Кремле. Алевиз Фрязин (Миланец) возводил стены и башни Кремля со стороны Неглинки, а Алевиз Новый Фрязин — Архангельский собор. В памяти народной они так и остались Фрязиными. Правда, сложно сказать, являются ли россияне, носящие подобную фамилию, потомками кого-либо из них, или просто их предки были родом из Фрязина.

От Фиораванти до Пикузы

Один из самых знаменитых итальянцев в России — архитектор Аристотель Фиораванти, построивший в Москве Успенский собор, кирпичный завод и Пушечный двор. Возможно, с ним связано название Фряново. И, соответственно, фамилия Фрянов.

Еще одним известным итальянским архитектором был Пьетро Антонио Солари. С 1490 года по 1493 год он руководил строительством стен, башен и других зданий Кремля. Фамилия Солари в России трансформировалась в Соларёв.

Хорошо известна в России и фамилия Чичерин . Революционер Георгий Чичерин с 1918 года по 1923 год занимал пост советского наркома иностранных дел. Основателем дворянского рода Чичериных стал толмач (переводчик) Афанасий Чичерини, прибывший на Русь в свите византийской принцессы и будущей великой княгини Софьи Палеолог. Чичерини, кстати, является одним из предков А. С. Пушкина. А «муж фряжский прехитрый Захар Тутчев» имеет отношение к генеалогии другого русского поэта, Федора Тютчева.

С Россией связывают и итальянскую фамилию Росси. Крупнейший зодчий русского ампира Карло Росси (1775-1849 гг.), сын итальянской балерины, родился в Санкт-Петербурге , хотя архитектурному искусству обучался в Италии. Он автор множества проектов, среди которых три парадные площади Петербурга — Дворцовая, Адмиралтейская и Сенатская. Однако фамилия Росси все-таки итальянская и, кстати, означает «Рыжий».

Фамилия Пикуза появилась в России после Отечественной войны 1812 года. На самом деле это обрусевший вариант фамилии Пикузо. Носили ее итальянские цыгане, потомки которых сейчас проживают на юге России, в частности, в Краснодарском крае

«Русские» итальянцы

Небольшая итальянская диаспора существует в Крыму . Это потомки моряков, портовых работников, крестьян и строителей, которые эмигрировали туда, начиная с 1820 года. Много итальянцев поселилось, в частности, в предместьях Феодосиии и Керчи

Считается, что итальянские фамилии в большинстве случаев заканчиваются на «-о», «-е», «-и». Большая часть «русских» итальянцев сохранили свои исконные фамилии — Гарибальди, Тольятти , Маринетти, Сколярино.