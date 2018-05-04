\"2 миллиона обесчещенных немок\": кто обвинил в этом советских солдат

С начала нулевых текущего века нашим соотечественника м пытаются навязать альтернативную трактовку истории Великой Отечественной войны. В основном в этом преуспели западные лже-историки и их подпевалы. Советские солдаты предстают в таких «исследованиях» монстрами, не знающими пощады в обращении с мирным населением Западной Европы.

Забавно, что используют эти «исследователи» прошлого те же методы, что и некогда фашистский пропагандист Йозеф Геббельс — «немножечко правды, а остальное — откровенная ложь». [С-BLOCK]

Однако достаточно внимательно изучить методику, на которой основываются их выводы, сравнить полученные данные с официальными документами, чтобы понять: все это лишь мифы, не подкрепленные доказательствами.

Как Геббельс перестарался во вранье

Жути на немецких жителей нагнал главный нацистский пропагандист Йозеф Геббельс, сообщивший, что хоть формально советское командование и против грабежей и убийств мирного населения, но по факту потворствует им. Отдельные места описания нацистом «зверств» красноармейцев больше походят на анекдот: «… Советские солдаты захватывают прежде всего имеющиеся в восточных немецких областях запасы водки, до бесчувствия напиваются, надевают гражданскую одежду, шляпу или цилиндр и едут на велосипедах на восток…». [С-BLOCK]

Впоследствии один из подчиненных Геббельса доктор Вернер Науман откровенно признался в интервью западному журналисту, что его шеф тогда «малость переборщил»: «… мы довели берлинцев до состояния крайнего ужаса; мы перестарались — наша пропаганда рикошетом ударила по нас самих…».

«Изнасиловал? Расстрелять!»

Разумеется, половые связи красноармейцев с немками были, и дети от них рождались — не один десяток. И изнасилования имели место, и издевательства. Но это не являлось нормой и уж никак не входило в систему. Более того, сурово каралось по законам военного времени.

Вот цитата из соответствующего приказа генералиссимуса Иосифа Сталина №229 от 19 января 1945 года: «Офицеры и красноармейцы! Мы идем в страну противника. Каждый должен хранить самообладание, каждый должен быть храбрым… Оставшееся население на завоеванных областях, независимо от того немец ли, чех ли, поляк ли, не должно подвергаться насилию. Виновные будут наказаны по законам военного времени. На завоеванной территории не позволяются половые связи с женским полом. За насилие и изнасилования виновные будут расстреляны…». [С-BLOCK]

И ведь расстреливали, чтобы поддерживать дисциплину в войсках — советская военная прокуратура в Германии и других странах Европы, освобожденных советскими войсками, без дела не сидела.

Откуда взялся миф о массовых изнасилованиях жительниц Германии

Муссировать слухи о многомиллионном изнасиловании немок начали с 2000-х годов, информационная волна пошла с Запада. Пионером этой «утки», которую затем подхватили многие зарубежные «эксперты», стал британский историк Энтони Бивор , выпустивший книгу «Падение Берлина». То есть, даже не житель Германии. Все многоступенчатые исчисления Бивора, включающие доли, дроби, проценты и прочие цифровые соотношения, основываются… на собственных умозаключениях автора и документально ничем и никем не подтверждаются. [С-BLOCK]

В прошлом году в Германии вышла книга «Когда пришли солдаты. Изнасилования немецких женщин в конце Второй мировой войны», написанная 53-летней Мириам Гебхардт. Немецкий историк, профессор истории и социологии Констанцского университета, в ней также поднимает тему изнасилований своих соотечественниц (и не только их одних). Причем Гебхардт называет цифру в 860 тысяч, и указывает, что приблизительно четвертая часть из этого количества поруганных немок, а также … «мужчин и мальчиков» пали жертвами американцев, британцев и французов. Двухмиллионную цифру изнасилованных немецких женщин, приписываемую советским военнослужащим, автор книги считает «многократно завышенной». [С-BLOCK]

Примечательно, что немецкая писательница при подсчете жертв изнасилований использовала тот же принцип, что и ее коллега Энтони Бивор (который, кстати, высмеял работу Мириам Гебхардт, посчитав, что она ничего не смыслит в подобной статистике) — то, есть, профессор истории, сводя данные воедино, также основывалась на гипотетических выводах и предположениях. [С-BLOCK]

А вот данные из рассекреченных в последние годы советских архивов: за 1945 — 46 гг. за насилие в отношении мирных жителей, мародерство и другие преступления были осуждены (в том числе, и расстреляны) порядка 4 тысяч советских военнослужащих.