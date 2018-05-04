Главные ляпы вратарей на чемпионатах мира: от Яшина до Акинфеева

Чемпионаты мира по футболу видели уже столько нелепых моментов, смазанных ударов и грубейших ошибок вратарей, что, кажется, материала наберется на многотомник.

Легендарный гол Роналдиньо в ворота Англии на ЧМ-2002. Дэвид Бекхэм утешает вратаря Дэвида Симэна . Фото Fotodom.ru Зачастую «героями» промашек становились представители нашей страны. Но и самые великие тоже были небезупречны — допускали такие ляпы, что во дворе не встретишь.

Вратарь — особая профессия в любом виде спорта, где предусмотрено наличие данного амплуа. Отнюдь недаром еще первопроходцы вывели постулат: вратарь — полкоманды, а иногда даже больше. Эта аксиома закреплена в трогательной советской песенке:

«Эй, вратарь, готовься к бою:

Часовым ты поставлен у ворот.

Ты представь, что за тобою

Полоса пограничная идет!..»

Если вратарь ловит кураж, ему по силам в одиночку остановить грозную атаку соперника. История чемпионатов мира знает массу примеров, когда именно тот, кому поручено охранять ворота от вражеских мячей, выполнял свою задачу настолько образцово, что все только за головы и хватались.

Оливер Кан вытащил свою средненькую Германию , напичканную дуболомами вроде Карстена Янкера , в финал ЧМ-2002. Четырьмя годами позднее, как известно, отличился пребывавший в расцвете сил Джанлуиджи Буффон . Его Италия не обладала в ту пору штатными забивалами. Но, поскольку вратарь категорически отказывался пропускать, что-то свое да наковыряла. И захватила бесценный трофей.

Куда обиднее становилось, когда вратари подводили. То есть, не только не выручали, но и «свои» мячи не забирали, шокируя публику ужасными ляпами. Если команда после всего пережитого еще и не добивается необходимого результата, вратарю в такой ситуации не поздоровится — он мигом становится презренным изгоем. Именно его «назначают» виновником болезненного поражения, забывая, что форвард не оттянулся назад, опорник не поборолся в центре поля, а фланговый защитник не подстраховал оплошавшего «центра»…

Во все времена считалось, что в нашей стране вратари — что надо

Наверное, не случайно. В их послужных списках действительно отыщется немало эффектных «спасений». Однако и на «бабочки» отечественные мастера были горазды. Причем, что характерно, — в самых важнейших матчах, в которых цена ошибки высока как никогда.

Все прекрасно помнят, как злополучная игра с Украиной в 1999-м фактически сломала карьеру Александру Филимонову. В кульминационный момент отбора к Евро-2000 наш вратарь, до трагической 88-й минуты представлявший собой надежный оплот, забросил мяч в собственную «рамку» после безобидного навеса Андрея Шевченко

Несчастного Филимонова травили так долго и так вдохновенно, что хрупкая вратарская психика не выдержала. Он потерял уверенность в себе, не спал ночами, переживал. Уровень мастерства неумолимо снижался. Вскоре Филимонову пришлось довольствоваться выступлениями за клубы средней руки и навсегда забыть о сборной. А «косяки» превратились в неотъемлемый атрибут его игры…

Весь СССР возненавидел Яшина за гол от Чили на ЧМ-1962

Фото Russian Look

Хотя прессинг Филимонова осенью 1999 года — детский лепет по сравнению с тем, что довелось пережить легендарному Льву Яшину после ЧМ-1962. Вот уж кого «гнобили», так «гнобили»!

Все началось с того, что выступление сборной СССР в Чили было признано неудовлетворительным. В ту пору, когда еще совсем немного времени прошло с кровожадной эпохи Ленина-Сталина, при каждом провале — будь то в тяжелой промышленности, сельском хозяйстве или спорте — непременно требовалось найти виновника.

56 лет назад матчи ЧМ еще не транслировали на голубых экранах Советского Союза. Трудовой люд черпал информацию о приключениях футболистов на другом конце света из сводок по радио. Удаленности общества от реальности оказалось достаточно, чтобы спустить на Яшина всех собак. А в придачу — еще и кошек. Непременно остервенелых и с нестриженными когтями.

Тревожный звоночек дал матч групповой стадии с Колумбией . К исходу 2/3 игры советская команда уверенно вела в счете (4:1), контролируя ход событий. Однако за 20 остававшихся минут умудрилась пропустить трижды (4:4). Да и вообще чуть не проиграла — не вытащи Яшин «мертвый» мяч. Тем не менее, «четверку» от колумбийцев на родине сразу же признали ЧП. Но пока молчали.

Фото Russian Look

Настоящая свистопляска понеслась после вылета в четвертьфинале от чилийцев (1:2). Решающий гол Яшин пропустил в нижний угол после дальнего удара. Этого оказалось достаточно, чтобы смешать стража ворот с грязью. С поставленной целью на отлично справились трое делегированных отделом пропаганды ЦК КПСС журналистов-ветеранов. Доподлинно неизвестно, смотрели ли они игру с трибуны, а не, скажем, в «наливайке», но тон заметок, переданных в Москву , получился самым разгромным.

Яшин тогда вообще чуть не ушел из футбола. Однако остался — и оказался на 100% прав

Уже в следующем году его в очередной раз признали лучшим вратарем СССР и — уникальнейший случай — вручили Золотой мяч как лучшего игроку Европы.

Фото ShutterStock/Fotodom.ru Акинфеев опозорился на ЧМ-2014

В XXI веке мы имеем возможность не просто наблюдать за матчами из любой точки планеты в режиме live, но и рассматривать важный эпизод сразу с нескольких ракурсов. Поэтому чужое мнение нам уже не навязать — свое можем составить, исходя из фактуры.

В ночь на 18 июня 2014 года по московскому времени все для жителей 1/8 части суши (да и для всей остальной планеты) было однозначнее некуда. 28-летний российский вратарь Игорь Акинфеев, которому давно пророчили успешную карьеру в Европе, запустил просто феноменальную на таком уровне «бабочку». Это было что-то!

Кореец Ли Гын Хо бил по воротам скорее от безысходности, — чтобы в окружении чужих игроков не потерять мяч и не нарваться на контратаку. Мяч полетел в тот угол, где стоял Акинфеев. Еще мгновение, и опытный «воротчик» приклеит его к своим перчаткам, осмотрит диспозицию на поле и найдет передачей партнера… Но нет, мячик непостижимым образом прошил руки Акинфеева и юркнул в сетку, хотя был пущен вовсе не из пращи Давида, а хлипким ударом среднего корейского футболиста.

«Никогда не объясню гол от Кореи

Акинфеев ехал в Бразилию в том числе и с тем, чтобы показать себя во всей красе, заинтересовать один из европейских грандов — и наконец-то покинуть родной, но опостылевший ЦСКА. Вместо этого — попал в сборную худших исполнителей ЧМ-2014 и был окрещен журналистами «катастрофой команды Фабио Капелло ». Россиянин фигурировал во всех версиях списка. Да-да, это именно тот случай, когда стабильность — вовсе не признак класса.

Сам Акинфеев, когда прервал обет молчания, все равно оставался немногословен: «Никогда не объясню гол от Кореи». Не объясним и мы.

Необъяснимые курьезы случались с Акинфеевым и в других матчах за сборную, а также за ЦСКА — как в чемпионате России , так и в Лиге чемпионов. И все же Игорь — человек заслуженный, неплохо известен в Европе, а процент «сейвов» в его спортивной биографии несоизмеримо выше, нежели провалов.

Однако чемпионаты мира, ввиду своей дошедшей уже, кажется, до предела географической толерантности, порой собирают поистине удивительных персонажей. Они приезжают из таких дебрей, что шанс оценить мастерство этих господ мы получаем, в лучшем случае, раз в четыре года. И потом еще долго находимся под впечатлением.

Мохаммед ад-Деайя из Саудовской Аравии был нарасхват у западной прессы перед ЧМ-2002. И не только потому, что на солнцепеке выступал в длинных штанах, толстом свитере и кепке, превращаясь в объект для насмешек и обвинений в архаизме (давно доказано, что брюки не позволяют прыгать так же эффективно, как шорты).

Этот вратарь, которому вот-вот должно было стукнуть 30, в каждый микрофон заявлял о намерении, немного-немало, подписать контракт с самим « Манчестер Юнайтед » после феерического выступления на полях Японии и Кореи.

Похоже, он знал себе цену, ведь считался настоящей легендой в Азии

Диковинного игрока хвалили за смелость, усердно пряча улыбки, и желали удачи. Ну а что это за фрукт, стало понятно уже в стартовом матче с Германией. Не блиставшие тогда немцы буквально уничтожили «плюшевых» саудовцев, отлетавших от Дитмара Хаманна и К словно теннисные мячики от стенки.

Ад-Деайя пропустил восемь мячей на любой вкус — один другого позорнее. И это было еще не все. В следующем матче случился гол от Самуэля Это’О из Камеруна и в «продолжении банкета» — «трешка» от ирландцев. Вглядитесь: один из них — ну точь-в-точь как у Акинфеева с Ли Гын Хо.

Право слово, воспитанник любой московской СДЮШОР не позволил бы себе такого бесстыдства за всю карьеру…

Легендарный гол Роналдиньо в ворота Англии на ЧМ-2002

На том же мундиале состоялся и более важный эпизод. Англия с молодым Майклом Оуэном , уже матерым Дэвидом Бэкхемом и остальными бойко шла по турнирной сетке, а в 1/4 финала открыла счет против Бразилии. Игра давалась европейцам, однако на 50-й минуте они пропустили шокирующе-прекрасный гол от Роналдиньо: пущенный со штрафного мяч по немыслимой дуге миновал всех и вонзился в дальний угол ворот Дэвида Симэна. 1:2 — и англичане понуро отправились паковать чемоданы. А бразильцы продолжили поход за трофеем.

Мнения любителей футбола разделились: одни назвали безусловной ошибку 38-летнего вратаря, который и ранее позволял себе недочеты всех мастей. Но нашлись и те, кто заступился за Симэна. Он, дескать, не виноват в голе Роналдиньо, а такие удары-«парашюты» удаются раз в 100 лет.

Годы спустя герои эпизода пытались повторить один из главных моментов ЧМ-2002 в матче ветеранских команд. Лучше бы они этого не делали…

Великий Касильяс дал сбой в Бразилии-2014

Фатально ошибаются даже великие. Наглядный случай трансформации из князей практически в грязь явил собой Икер Касильяс, карьера которого шла по нисходящей. Испанец огненно дебютировал за мадридский «Реал» в 18 лет, с наскока выиграл Лигу чемпионов, ворвался в сборную…

Касильяс завоевывал личные призы, играл в финалах Евро и ЧМ. Однако запомнился и ляпами, коих было великое множество. Особенно черной стала для испанца встреча с Голландией в Бразилии-2014. Это был явно не его день. Он ошибался в элементарных ситуациях, допускал просчеты на выходе из ворот. Не выручал, одним словом.

Оправдываться голкипер (назовем его так — на западный манер) почти не пытался

Лишь признал: «Голландия была лучше нас…» Мол, ошибки ошибками, но ничего в этом матче не спасло бы испанцев от «оранжевого» вихря.

Вскоре Касильяс окончательно утратил пост № 1 в Мадриде и отправился в почетную ссылку в «Порту». В Лиссабоне его держат во многом за былые заслуги. Потому что «пожарит» он порой так, что мама не горюй.

Ляп на ЧМ-1998 завершил карьеру Субисарреты

В истории чемпионатов мира зафиксирован 41 гол, проведенный в собственные ворота. Лишь несколько раз к катастрофическому исходу оказывались причастны вратари. И среди них — заслуженный-перезаслуженный Андони Субисаррета, предшественник Касильяса на первом рубеже «Красной фурии» и, похоже, его идейный вдохновитель.

Титулованный «воротчик» не раз останавливал лучших нападающих планеты в матчах за «Атлетик», «Барселону» и «Валенсию». Однако на своем четвертом ЧМ во Франции-1998 опростоволосился перед нигерийцами. Рядовой прострел с фланга, коих за игру случается с десяток, если не более, неожиданно стал для Субисарреты неразрешимой задачей.

Посланный во вратарскую мяч летел параллельно «рамке», однако искушенный кип подставил руку — и тот юркнул, куда мечталось «Суперорлам». В итоге испанцы уступили (2:3), остались без плей-офф, а деморализованный Субисаррета по возвращении домой повесил несчастливые перчатки на гвоздь.

Ошибка чемпиона мира вознесла Непомнящего на ЧМ-1990

Случалось, ляпы оборачивались и в пользу наших соотечественников. Один из таких на ЧМ-1990 прославил советского тренера Валерия Непомнящего, двумя годами ранее приглашенного в безнадежную, как казалось, сборную Камеруна, и сходу выведшего ее в финальную стадию мундиаля.

В первой игре «Неукротимые львы» сенсационно прихлопнули действующих чемпионов мира аргентинцев. Единственный в матче гол Франсуа Омам-Бийик провел в результате умопомрачительного казуса Нери Пумпидо. После подачи верхом форвард даже не бил — а скидывал мяч головой. И тот проскочил точнехонько под неловко распластавшимся вратарем.

Камерунцы получили такой заряд адреналина, что продвинулись затем до четвертьфинала — на долгие годы это стало лучшим показателем для африканского футбола.

Шокирующая небрежность вратаря из женской сборной Японии на ЧМ-2015

В век развитой эмансипации женщины стремятся освоить все мужские профессии, доказав собственную состоятельность. И получается порой… также скверно! Что хотела изобразить в этом моменте вратарь сборной Японии Ауми Каихори в 1/8 финала с голландками на ЧМ-2015, так и осталось загадкой. Тут даже Акинфеев отдыхает!

Самосуда от партнерш, на свое счастье, Каихори удалось избежать. Японки выиграли (2:1) и прошли дальше.