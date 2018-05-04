Льготы на земельный налог

В соответствии с нормами статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации при расчете земельного налога налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:

— Герои Советского Союза, Героев Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

— инвалиды I и II групп инвалидности;

— инвалиды с детства;

— ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

— физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

— физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

— физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

— пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

Уменьшение налоговой базы (далее — налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика (независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории Российской Федерации).

Право на налоговый вычет реализуется посредством представления налогоплательщиком в любой налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет (далее — Уведомление).

При непредставлении Уведомления налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Санкт-Петербурга и Кроме того, право на установление дополнительных налоговых вычетов предоставлено представительным органам муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы Севастополя ).

Для лиц, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, не требуется дополнительно представлять заявление о предоставлении налоговой льготы в виде вычета, предусмотренное пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, если у налогового органа имеются документированные сведения, позволяющие подтвердить право налогоплательщика на налоговую льготу в виде вычета.