Проблема шоколадной устойчивости

В 1970-х и 1980-х годах, когда транснациональные компании впервые стали связывать устойчивость с успехом бизнеса, ими двигало ощущение опасности, а не альтруизм. Давление со стороны потребителей, политические бойкоты, дорогостоящие судебные иски — всё это снижало прибыли компаний, в то время как экологичные решения помогали им избавиться от плохого имиджа и защитить акционеров от болезненных убытков.

Сегодня корпоративная социальная ответственность и устойчивость базируются уже не на страхах. Напротив, устойчивость считается просто необходимым условием для будущего. И это особенно касается тех отраслей, которые зависят от сельского хозяйства, как, например, шоколадный бизнес.

Объёмы потребления шоколада приближаются к рекордным высотам, поэтому, казалось бы, шоколадные фирмы, подобные компании, в которой я работаю, должны наслаждаться успехами. Но перед нами назревает проблема. Если мы не сумеем помочь устойчивому производству какао-бобов, тогда в один прекрасный день миру, возможно, придётся искать для себя новое любимое угощение.

Деревья какао растут лишь в небольшом числе стран, расположенных вдоль экватора; климат здесь — тёплый и влажный. Две страны — Кот-д'Ивуар Гана — производят почти весь шоколад, который едят американцы. Западноафриканское какао — это важный компонент уникального вкуса шоколада Hershey, однако деревья какао в этом регионе стареют и становятся менее продуктивными.

В прошлом, когда фермеры, выращивающие какао, сталкивались с проблемой снижения урожайности, они просто расчищали новый участок леса и начинали всё заново. Но сегодня такой подход считается экологически и социально неприемлемым. Единственное устойчивое решение — выращивать новые деревья на старых какао-фермах. К сожалению, рост численности населения, урбанизация и слабость прав собственности на землю привела к росту спроса на аграрные участки, лишая многих фермеров возможности инвестировать в них и выращивать там новые деревья. В результате, восстановление ферм происходит не в тех масштабах и не теми темпами, которые нужны таким компаниям, как, например, моя, чтобы мы могли устойчиво удовлетворяться спрос на шоколад в обозримом будущем.

Масштаб стоящей перед нами проблемы значителен. Для удовлетворения глобального спроса в размере 7,2 млн метрических тонн шоколада ежегодно, транснациональные компании, подобные Hershey, полагаются на труд миллионов какао-фермеров, которые работают обычно на небольших участках площадью в 1-2 гектара (2,5-5 акров). В нашу сложную производственную цепочку входят самые удалённые уголки мира. И если мы хотим, чтобы шоколад продолжал поступать на прилавки, нам понадобятся новые подходы, чтобы помочь этим фермерам выращивать какао-бобы устойчивым образом.

Если мы успешно справимся с этой проблемой в секторе производства какао-бобов, мы, тем самым, поможем проложить путь вперёд для повышения устойчивости поставок и других сельскохозяйственных продуктов. Именно этим мотивировано создание нового партнёрства Hershey c Агентством международного развития США (USAID) и компанией ECOM, нашим крупнейшим поставщиком какао в Гане. В прошлом году мы запустили небольшую пилотную программу, чтобы помочь мелким фермерам увеличить производство какао-бобов, остановить уничтожение лесов, связанное с производством какао, а также повысить устойчивость. В частности, эта программа призвана решить две проблемы, с которыми сталкивается каждый фермер в Западной Африке: условия пользования землёй и финансирование.

По данным Земельной комиссии Ганы, менее 2% из 800 тысяч какао-фермеров этой страны имеют легальные права на землю, на которой они работают. Как правило, фермеры получают доступ к земле, заключая неформальные соглашения с местным руководством или землевладельцами. Традиционно такие устные соглашения давали фермерам возможность расчистить леса и начать фермерскую деятельность.

Когда примерно через 30 лет (а в случае болезни даже раньше) деревья какао перестают плодоносить, фермеры обязаны получить у землевладельцев разрешение посадить новые деревья. Однако сейчас, когда спрос на землю рекордно высок, местные власти и землевладельцы стали всё чаще отказывать фермерам в их просьбах сделать новые посадки. Они предлагают фермерам два варианта, ни один из которых нельзя назвать хорошим: либо они зачищают девственные леса и начинают всё заново, либо они полностью выходят из бизнеса.

Партнёрство с USAID и ECOM призвано решить эту проблему путём устранения некоторых препятствий, мешающих посадке новых деревьев. Компания ECOM разработала новую инновационную финансовую модель, которая помогает фермерам удалять старые или больные деревья и высаживать новые, устойчивые и более продуктивные гибриды. Высаживаются также тенистые деревья, кукуруза и бананы, чтобы помочь диверсифицировать доходы и повысить производительность. ECOM управляет фермами в течение трёх лет, отдавая часть прибыли фермерам и одновременно возвращая свои первоначальные издержки по этому проекту.

На плантации какао в Доминикане

В то же время USAID составляет карты земель какао-фермеров и документирует их традиционные права на неё. Местные власти сертифицируют эти карты, тем самым, повышая гарантии прав фермеров. Местные власти также проходят обучение, чтобы выступать в качестве посредников, помогая поддержать земельные претензии фермеров.

Данный подход помогает взяться за проблему, которая традиционно считалась слишком сложной для решения, поэтому он может стать моделью для будущего. Рост населения повышает спрос на землю и снижает количество доступной земли, способной его удовлетворить, а компаниям, тем временем, необходимо учитывать вопросы устойчивости в своей деятельности. Всё это означает, что надо закатать рукава и начать помогать решению застарелых местных проблем (таких, например, как права на землю), которые мешают как экономическому развитию, так и долгосрочной стабильности международных производственных цепочек.