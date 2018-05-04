В Удмуртии выбрали нового руководителя фонда капремонта

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии выбрали нового руководителя фонда капремонта. По итогам конкурса на замещение должности победителем стала Диана Новомейская, сообщается на сайте главы и правительства республики.

Отметим, во втором этапе отбора приняли участие 6 человек. « Горбунов А. Л. (бывший и.о. директора фонда — прим.ред.) на квалификационный экзамен в указанный срок не явился», — говорится в официальном документе конкурса.

Напомним, 23 ноября 2017 года Государственным контрольным комитетом Удмуртии руководству республики было доложено о выявленных нарушениях при проверке деятельности НУО «Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики».

В среду, 28 марта 2018 года, стало известно об аресте и.о. директора фонда Алексея Горбунова. Обвинение выдвинуто по части 4 статьи 160 УК России «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере». Горбунова заключили под стражу на два месяца.

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