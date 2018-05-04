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«Гранд Медика» может стать первым резидентом ТОСЭР в Новокузнецке
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«Гранд Медика» может стать первым резидентом ТОСЭР в Новокузнецке 

АиФ Кузбасс 58 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба областной администрации, совет по инвестициям и инновационной деятельности под председательством и.о. замгубернатора Станислава Черданцева одобрил проект по открытию на базе «Гранд медика» направления «Хирургическая онкология». Проект предусматривает развитие таких направлений, как химиотерапия, позитронно-эмиссионная томография, оказание паллиативной помощи, в том числе хирургические методы, эмболизация. Инвестиции в проект составят 3,9 млн рублей. В планах создание 60 новых рабочих мест.
ТОСЭР «Новокузнецк» создана по решению правительства РФ 16 марта 2018 года. Чтобы стать резидентом ТОСЭР, компания должна инвестировать в реализацию проекта в первый год 2,5 млн рублей и обеспечить 10 новых рабочих мест.
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