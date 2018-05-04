МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 30 ноября начать тестирование технологий беспилотного автотранспорта на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение было дано по итогам заседания президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию, которое прошло 24 апреля 2018 года.
Государственной компании «Автодор» поручено до 29 июня 2018 года определить пилотный участок (участки) скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта. "Федеральному дорожному агентству до 29 июня 2018 года определить пилотный участок (участки) автомобильной дороги (дорог) и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта", — отмечается в перечне поручений.