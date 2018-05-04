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Лишь 4% участников из Татарстана написали «Тотальный диктант» на «отлично»
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Лишь 4% участников из Татарстана написали «Тотальный диктант» на «отлично» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
153 участника из Татарстана справились с «Тотальным диктантом» на «отлично», это 4% от всех участников, сообщила руководитель экспертного совета филологов и учителей русского языка акции «Тотальный диктант» в РТ Ирина Александровская.
При этом половина отличников писали диктант в Казани, остальные на районных площадках. Больше стало и ударников, так что доля работ с неудовлетворительными результатами уменьшилась. Для сравнения, в 2017 году с «Тотальным диктантом» в республике справились 2,5% участников. Победителей акции наградят в конце мая.
В этом году в Татарстане знание русского языка также решили проверить студенты-иностранцы, обучающиеся в вузах республики. Среди участников были граждане Китая, Ирана, Иордании, Египта, Венгрии, Нигерии и других стран.
«В этом году выбранный текст стал больше похож на текст классического диктанта. Если раньше было много авторских знаков, то сейчас всё в рамках грамматики и пунктуации. В этом году было только одно предложение, которое могло вызвать затруднения даже у гурманов русского языка», — отметила Ирина Александровская.
Она обратила внимание, что больше всего ошибок допустили в словах «палисадник», «чересчур». Затруднения также вызвали прилагательные с одной или двумя «н».
Напомним, в этом году текст для «Тотального диктанта» написала Гузель Яхина. Этот отрывок станет частью её новой книги «Дети мои», которая выйдет в 2018 году.
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