Лишь 4% участников из Татарстана написали «Тотальный диктант» на «отлично»

Ирина Александровская. 153 участника из Татарстана справились с «Тотальным диктантом» на «отлично», это 4% от всех участников, сообщила руководитель экспертного совета филологов и учителей русского языка акции «Тотальный диктант» в РТ

При этом половина отличников писали диктант в Казани , остальные на районных площадках. Больше стало и ударников, так что доля работ с неудовлетворительными результатами уменьшилась. Для сравнения, в 2017 году с «Тотальным диктантом» в республике справились 2,5% участников. Победителей акции наградят в конце мая.

Ирана, Иордании, Египта, Венгрии, В этом году в Татарстане знание русского языка также решили проверить студенты-иностранцы, обучающиеся в вузах республики. Среди участников были граждане Китая Нигерии и других стран.

«В этом году выбранный текст стал больше похож на текст классического диктанта. Если раньше было много авторских знаков, то сейчас всё в рамках грамматики и пунктуации. В этом году было только одно предложение, которое могло вызвать затруднения даже у гурманов русского языка», — отметила Ирина Александровская.

Она обратила внимание, что больше всего ошибок допустили в словах «палисадник», «чересчур». Затруднения также вызвали прилагательные с одной или двумя «н».