Падали, но поднимались

Бизнесмены и чиновники Удмуртии рассказали о выброшенных на ветер миллионах

Диана Ворончихина Журналист

4 мая 2018

В бизнесе, как и в жизни, белую полосу порой сменяет черная, приходится сталкиваться с чередой сложностей и неудач. Например, первая компания одного из создателей Microsoft Билла Гейтса — Traf-O-Data, — о которой мало кто слышал, оказалась провальной. А первый компьютер с графическим интерфейсом Lisa Стива Джобса не пользовался успехом и быстро был забыт. Но, несмотря на все поражения, они не отступили и продолжали работать. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» пообщалась с некоторыми ижевскими бизнесменами и людьми, связанными с предпринимательством, которые рассказали о своих факапах.

Миллион на ветер

Константин Сунцов, группа компаний BeauTeam

Сегодня Константина Сунцова можно с уверенностью назвать успешным бизнесменом. Он создал крупную сеть салонов красоты, которые работают не только в Удмуртии, но и за ее пределами: «Прядки в порядке», «Шоколад», «Налево», «Candy&Dandy». Однако и на его пути были сложности, которые обошлись ему в сумму более миллиона рублей. Бизнесмен рассказал «Сусанину» о своем первом серьезном провале. Это произошло, когда Константин открывал первый загар-клуб.

Для открытия первого салона в августе 2004 года я арендовал помещение в центре Ижевска . Оно привлекало меня не только расположением, но и приемлемой арендной ставкой и техническим состоянием помещения. Но я открывал свой первый полноценный салон и хотел сделать все красиво и модно, поэтому принял решение о сносе и демонтаже всего что было — пола, потолка, стен. Аппетит приходит во время еды: дизайн-проект в архитектурном бюро, дорогие отделочные материалы, элитные строители.

Константин Сунцов

группа компаний BeauTeam

В итоге стройка сильно затянулась. Сметная стоимость превысила расчётную более чем на 500 тыс. рублей. Накопления Константина закончились за 3 месяца до открытия. Тогда он продал машину и взял деньги в долг под высокий процент.

1 апреля 2005 года я открыл свой первый загар-клуб «Шоколад», и он сразу начал приносить мне хорошую прибыль, я начал рассчитываться с кредиторами, короче, почти хэппи-энд, но…Собственник продает это помещение, и меня выселяют 31 декабря 2005 года. Я проработал ровно 9 месяцев — «похоронив» в ремонте и отделке более 700 тыс. рублей. Оборудование я все забрал, но мой ремонт достался новому владельцу помещения.

Константин Сунцов

группа компаний BeauTeam

Из такого опыта он сделал вывод о том, что не нужно сильно вкладываться в ремонт помещения и не затягивать сроки по открытию салона.

Я перевез первый салон в новое помещение и открылся за 1 месяц, потратив на ремонт и отделку не более 50 тыс. рублей. Сегодня мы легко открываем салон за 10 дней.

Константин Сунцов

группа компаний BeauTeam

Трижды банкрот

Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики

Александр Свинин знаком нам как первый вице-премьер Удмуртии. Но до того, как стать чиновником, он занимался бизнесом в Москве . Его первая компания называлась SmartStart и специализировалась на подборе персонала для IT-компаний. «Это был первый серьезный бизнес, в котором было довольно много трудностей и неудач», — отметил вице-премьер. Для запуска проекта нужны были деньги: «С этой задачей мы справились — привлекли около 300 тыс. долларов от двух венчурных инвесторов». Вторым камнем преткновения стали партнеры, работа с которыми «не клеилась». В итоге с одним из них пришлось расстаться. «Пришлось выкупать его долю, это был достаточно тяжелый и болезненный процесс, но в итоге все закончилось хорошо», — сказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии. Александр Свинин трижды был банкротом.

Это хорошие жизненные уроки, когда из успешного бизнеса вы стремительно оказываетесь один на один с проблемами, в ситуации, когда денег нет, есть долги, из которых нужно выбираться.

Александр Свинин

первый вице-премьер Удмуртии

Вице-премьер считает, что в бизнесе, по большому счету, учиться можно только на своих ошибках.

Мы не любим говорить о своих неудачах в отличие, от стран Запада, где к этому относятся иначе. Там все инвесторы, перед тем как профинансировать проект, спрашивают, были ли у компании неудачи. И они скорее дадут денег тому, у кого они были, чем тому, у кого их не было или тому, кто не умеет признаваться в своих ошибках.

Александр Свинин

первый вице-премьер Удмуртии

Справиться с трудностями в бизнесе Александру Свинину помогла слаженная команда, которая всегда поддерживала, и семья: «Жена помогала мне во всех неудачах видеть новые возможности для развития, родители верили в успех моего бизнеса».

Провалы делают нас сильнее, правильная рефлексия способствует дальнейшему развитию, и, самое главное, — мы приобретаем бесценный опыт, без которого сложно добиться успеха.

Александр Свинин

первый вице-премьер Удмуртии

Это вам не игрушки

Василий Мунтян — основатель интернет-ателье «Рубашка на заказ», которое занимается пошивом сорочек по индивидуальным меркам. Сегодня у компании много клиентов и широкая сеть агентов по всей стране, которые заказывают изделия для перепродажи под собственными брендами. Но мало кому известно, что когда-то Мунтян пытался запустить совершенно другой бизнес, который обернулся для него настоящим провалом. Несколько лет назад большой популярностью пользовались игры в социальных сетях. Василий Мунтян решил воспользоваться этим и создать свою студию по разработке этих игр.

Там я сделал кучу ошибок. Во-первых, я поздно зашел на этот рынок. Во-вторых, подобрал команду, которая очень медленно работала. И пока мы все это разрабатывали, было уже поздно что-то запускать, потому что паровоз уже ушел вперед. Я изначально принял неправильное решение, пытался сделать то, что делать уже было бесполезно. В итоге мы потеряли очень много денег, вложили несколько миллионов, а ничего не получили.

Василий Мунтян

основатель интернет-ателье «Рубашка на заказ»

Ижевский бизнесмен отметил, что при запуске нового проекта все обречены на то, чтобы столкнуться со сложностями и неудачами. Проект «Рубашка на заказ» не был исключением.

Что касается моего нынешнего проекта — «Рубашка на заказ», то первые 4 года мы работали в ноль. Сложно было что-то делать, когда будущее не появлялось на горизонте. Но меня мотивировало то, что у меня есть творческий коллектив, есть люди, которые зависят от меня, от моего проекта — это для меня была главная мотивация. Медленно, но верно копилась клиентская база. Доходы стали больше, чем расходы, и компания стала приносить прибыль.

Василий Мунтян

основатель интернет-ателье «Рубашка на заказ»

Конечно, на этом сложности не закончились. За годы работы ижевскому бизнесмену пришлось еще не раз столкнуться с трудностями, но это не повод опускать руки.

Делать бизнес без ошибок невозможно, таких примеров очень мало. Если посмотреть на «Фейсбук», как успешный проект, то все знают, что они стартовали с нуля и полетели вверх. Но у них тоже есть неудачные приобретения, и это абсолютно нормально, потому что, мне кажется, успех состоит из неудач.

Василий Мунтян

основатель интернет-ателье «Рубашка на заказ»

Украшения онлайн

Наталья Мадильян, авторские украшения Madilyan

Авторские украшения Madilyan появились в Ижевске несколько лет назад и сразу завоевали сердца городских модниц. Новая марка, которую создали сестры Снежана и Наталья Мадильян, привлекала своей простотой и стилем. «Сусанин» решил узнать, с какими трудностями в бизнесе пришлось столкнуться сестрам. По мнению Натальи Мадильян, бизнес — это сплошной факап, каждый день приходится решать возникающие проблемы.

Трудности разные — от проблем с персоналом до полного крушения всех планов. Так, например, пришлось закрыть магазины в Ижевске, вообще отказаться от розницы, потому что это невыгодно, приносит убыток вместо дохода.

Наталья Мадильян

авторские украшения Madilyan

Как отмечает Наталья Мадильян, в бизнесе труднее всего ей даются административные моменты: «Я человек анти-план, и финансовое планирование меня просто пугает. А это очень важные качества успешного бизнесмена, как мне кажется. От того и все мои бизнес-печали. Идей, вдохновения, энергии у меня достаточно». Сложности, по мнению Натальи Мадильян, освобождают от иллюзий, помогают понять свои цели и мотивы.

Глаза боятся, а руки делают. Отряхнулись и дальше пошли. В этом деле главное — понимать, что ты никому ничего не обязан доказывать. И если бизнес приносит больше головной боли, чем положительных моментов, то стоит задуматься о необходимости этого дела. Или попробовать полностью все поменять, если не хочешь отказываться от своих идей и замыслов.

Наталья Мадильян

авторские украшения Madilyan

Бар на колесах

Ренат Файзельов посвятил себя барному бизнесу. Он является сооснователем таких популярных заведений, как «Сегодня можно», «Разумбар», «Две мясорубки» и мясной лавки имени Оливера Кромвеля. Как отметил предприниматель, все эти проекты достаточно успешные, но есть один, который «не взлетел». Помимо всего вышеперечисленного ребята занимаются кейтерингом. Это выездное обслуживание, приготовление и доставка блюд и напитков на различные мероприятия: свадьбы, праздники, дни рождения. А в 2016 году они решили реализовать свою мечту — проект, идея которого у них появилась еще раньше, чем «Сегодня можно». Ренат и его команда хотели сделать бар на колесах в ретро-стиле. Первым шагом к этому стала покупка раритетного микроавтобуса «Фольксваген» 1982 года производства. Автобус находился в плачевном состоянии и требовал серьезной реанимации.

После покупки «Фольксвагена» мы столкнулись с тем, что у нас в Ижевске никто не занимается переделкой автобуса в бар на колесах. Мы обращались в огромное количество автосалонов. Кузов сделали так, как мы хотели, а вот с «внутренностями», двигателем у нас были большие проблемы. В первой автомастерской нам сказали, что двигатель не подлежит ремонту. Во второй — нам его все-таки сделали, но после этого мы проехали на нем, может быть, километров пять, и у нас «полетела» коробка передач. Очень долго искали запчасти, нашли их где-то в Белоруссии , ждали пока они к нам придут — около трех месяцев. Потом движок нам отремонтировали, мы немного поездили, и он опять сломался. В итоге мы перебрали 5 или 6 автомастерских.

Ренат Файзельов

«Сегодня Можно», «Разумбар», «Две мясорубки», «Оливер Кромвель»

По его словам, бар на колесах выезжал на кейтеринг всего лишь раз пять, но это были очень запоминающиеся моменты.

У нас заказали автобус на одно из мероприятий, но он был сломан, а заказчика мы подвести не могли. Поэтому мы загрузили наш «передвижной» бар на эвакуатор и поехали. Когда мы проезжали «лежачего полицейского», боковая дверь нашего микроавтобуса просто отвалилась. Хорошо, что я был не один, товарищ сел в машину и держал эту дверь, пока мы не доехали до сервиса.

Ренат Файзельов

«Сегодня Можно», «Разумбар», «Две мясорубки», «Оливер Кромвель»

Уже два года четырехколесный бар скитается по автомастерским, и предприниматель надеется, что к началу летнего сезона он уже будет на ходу. На вопрос, не думали ли они о покупке нового автобуса и перезагрузке своего проекта, бизнесмен ответил следующее: «Покупку другого автобуса мы не рассматриваем. Во-первых, мы задумывали, что бар будет именно в ретро-автомобиле, это была наша мечта. Во-вторых, мы много инвестиций, около 600 тыс. рублей, и сил в это вложили, и уже хочется получить какой-то „выхлоп“. Возможно, после того, как он будет отремонтирован, мы его продадим, как готовый бизнес. Даже если автобус будет не на ходу, его можно поставить стационарно, потому что это уникальный продукт для Ижевска, он может работать — и хорошо работать». Самое сложное в ресторанном и барном бизнесе, по мнению Рената, это работа с людьми, находить с ними общий язык: «Мне кажется, что факапы случаются почти каждый день, но именно они делают нас сильнее и успешнее. Например, когда ты действительно много вкладываешь в человека, в своего сотрудника, видишь, как он прогрессирует, растет. Радуешься его успехам, а потом ловишь его на воровстве. Такое бывало. Несколько раз». Формулы успеха у Рента Файзельова нет, но он считает, что для прибыльного бизнеса важны лидерские качества, умение вести за собой людей.

После всех этих историй вывод напрашивается только один — нельзя добраться до вершины, не получив синяков и ссадин. Путь к успеху сложен и тернист, главное — не отчаиваться, справляться со сложностями и добиваться поставленных целей.