Как вернуть оптимизм сибирским агграриям

На прошлой неделе были обнародованы результаты третьего ежегодного Индекса развития сельхозтоваропроизводителей России . Исследование основано на результатах опроса, проведенного ВЦИОМ в марте этого года. В нем приняли участие руководители ведущих агрофирм и фермерских хозяйств из 21 российского региона, в том числе представляющих юг Западной Сибири.

— Результаты показали, что динамика развития аграрного сектора перешла из стадии роста в стабилизационную фазу. Определяющими факторами становятся конкурентоспособность и снижение издержек производства, — прокомментировал итоги опроса Антон Пушкарев , руководитель по коммуникациям компании «Сингента», специализирующейся в России на производстве семян и средств защиты растений. — В целом у производителей оптимизм относительно цен на аграрном рынке снижается.

Сократилась и доля тех, кто рассчитывает на увеличение доходов от реализации урожая в этом сезоне. Если в 2017 году доход надеялось увеличить 86 процентов хозяйств, то в нынешнем таковых оказалось всего 67. Зато ощутимо вырос процент тех, кто рассчитывает сохранить доход на прежнем уровне (23 процента в сравнении с 15 в прошлом году). По нынешним сложным для сельского хозяйства временам уже это будет достижением.

Один из тех, кто намерен продолжать развиваться, — директор ООО «Майское» Косихинского района Алтайского края Виктор Траутвейн. В мае этого года в его хозяйстве будет открыт зерноперерабатывающий завод, а пока он пущен в тестовом режиме.

— Бывали времена и похуже. Правда, тогда солярка стоила двенадцать рублей за килограмм, а не сорок, как сейчас. Мы закупаем ее оптом, но цена все равно кусается — 38 рублей минимум. Но я сохраняю оптимизм: накануне посевной земля и хорошие семена в хозяйстве подготовлены, техника в порядке. Да, закупочные цены на зерно пока возмутительно низкие, но крестьяне всегда говорили: «Хоть плачь, хоть умирай, а жито сей». Если я не буду сеять, то надежд на лучшие времена и вовсе не останется. Я думаю, ситуация с ценами выправится. На гречиху они стали чуть-чуть подниматься. Покупатели уже спрашивают про пшеницу, особенно озимую, — говорит заслуженный фермер России.

Однако Виктор Траутвейн сегодня, скорее, исключение из правил. Это подтверждает другой аспект опроса, касающийся кредитов и инвестиций. Впервые за три года доступность кредитов, по мнению участников опроса, выросла. Если в 2016-м и 2017 году ими пользовался 71 процент респондентов, то в 2018-м — 76. Тем не менее на фоне доступности кредитов существенно сократился слой аграриев, планирующих увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы. В том же, что касается внедрения новых методов и технологий, ситуация остается стабильной. Применять новации в защите сельхозкультур, внесении удобрений и селекции собирается половина хозяйств.

— Признаки торможения, которые были заметны еще в прошлом году, начинают проявляться повсеместно, — отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько . — Эффект от девальвации рубля и политики импортозамещения практически сошел на нет. В нынешний период основным фактором для поддержания роста определенно должен стать курс на расширение экспортного потенциала. От того, удастся ли это сделать российским аграриям, будет зависеть, перейдем мы к новому росту или нас ждет фаза стагнации. Второй важной особенностью наступающего периода может стать усиление нестабильности на мировых аграрно-продовольственных рынках и, соответственно, резкие ценовые скачки извне.

Прямая речь

Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка:

— Если откровенно, я не понимаю политику алтайских аграриев относительно посевных площадей в новом аграрном сезоне. В прошлом году под гречиху было отдано 750 тысяч гектаров, в этом планируется сокращение всего на тридцать тысяч гектаров. Выскажу нашу общую точку зрения с Владимиром Петриченко — авторитетным экспертом в области зерновых и масличных культур. В крае в конце этого аграрного сезона останутся колоссальные запасы гречихи, которыми можно еще полсезона спокойно кормить всю Россию, либо, чтобы от них избавиться, — набивать, как в Японии , матрасы и подушки. Конечно, нужно проверить, есть ли на самом деле на Алтае такие запасы (может, это колоссальная мистификация). Но, скорее всего, они действительно имеются. В регионе пора определиться с приоритетами: если хотите получать большие урожаи, то будьте готовы к низким и сверхнизким закупочным ценам, и не только на гречиху. Спасет ли положение строительство в крае завода по глубокой переработке зерна? Сложно сказать. Многие рынки, связанные с глубокой переработкой, уже насыщены. А прибыль от продажи продукции, которую будет выпускать завод, в значительной мере зависит от реализации большого количества побочных продуктов. Здесь налаживание сбыта и маркетинга будет намного важнее и сложнее, чем поиски инвестиций для строительства завода.

Кстати