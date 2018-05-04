Откуда на Русь пришли евреи

Первым сохранившимся аутентичным документом Киевской Руси было письмо, написанное на иврите. К концу XIX века в России уже проживало пять с половиной миллионов евреев, что составляло 80 процентов от их общего числа в мире.

Новые гипотезы

До последнего времени главной версией того, как евреи оказались в Восточной Европе была Рейнская гипотеза, согласно которой восточноевропейские евреи произошли от потомков израильско-ханаанейских племен, мигрировавших со Святой земли под влиянием исламской экспансии в VII веке на территории среднего течения Рейна . До этого здесь уже были небольшие общины, переселившиеся на эти земли в позднеримкую эпоху. Далее, уже в начале XV века большая группа евреев мигрировала на Восток.

Однако последние крупные исследования геномов, проведенные американским генетиком доктором Эраном Элхаиком из Университета Джона Хопкинса показали, что генентическая карта еврейских общин далеко не монолитна, более того, в ней доминируют южноевропейские и кавказские предковые сигнатуры с небольшой примесью ближневосточных. Исследование доктора Элхаика было опубликовано в журнале Genome Biology and Evolution.

Схожие исследования проводились и другими учеными. В 2013 году 17 исследователей из 12 научных организаций изучили больше 3,5 тыс. митохондриальных ДНК у евреев из Европы, с Кавказа и из стран Ближнего Востока и пришли к выводу, что больше 80% из них происходят из Старого Света, а не из Передней Азии и не с Кавказа.

По мнению автора исследования англичанина Мартина Ричардса (центр по изучению археогенетики Университета Хаддерсфилда) и его коллег, среди которых есть и российские ученые из Института общей генетики РАН Сергей Рычков и Оксана Наумова, это говорит о том, примерно 2000 лет назад большая группа евреев мигрировала из Палестины , причем это были преимущественно мужчины, что важно, поскольку принадлежность к еврейству передается по материнской линии.

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить, что еврейская миграция на территории России шла, во-первых, в несколько этапов, во-вторых, шла из разных мест: с территории Палестины и с территории Хазарского каганата, причем число палестинских евреев было меньшим.

Первые евреи на будущей территории Руси

Первые евреи на будущей территории Руси появились ещё в I-II веках. Они жили в греческих островных колониях. Об этом свидетельствует найденная в Тамани могильная плита еврейского воина, датируемая I веком, а также многочисленные памятники с еврейской символикой еврейской символикой (изображения меноры, шофара, лулава и этрога).

Также известно, что значительное количество евреев проживали в Боспорском царстве ещё в конце IV века, это были потомки участников восстания Бар-Кохбы и тех, кто был изгнан во времена ассирийского и вавилонского пленений.

В VII веке Таманский полуостров был крупным центром сосредоточения евреев. Об этом говорит запись византийского хрониста Феофана, которую он сделал в 671 году:

«… в городе Фанагория и его окрестностях около живущих там евреев проживают также и многие другие племена».

Исследователь истории евреев Восточной Европы Юлий Бруцкус писал, что часть палестинских евреев из Персии через Дербентский проход мигрировала на нижнюю Волгу, где в VIII веке появился город Итиль — столица Хазарского каганата. Как известно, одной из религий каганата во второй половине VIII-начале IX века стал иудаизм, который там прижился очевидно под влиянием еврейских общин. В то время еврейские купцы-раданиты по покровительством хазарских правителей занимались торговлей и контролировали оборот меха, оружия, шелка и пряностями между Западом и Востоком.

После распада Хазарского каганата евреи были вынуждены мигрировать на запад. Это подтверждают летописи 1117 года о переселении хазар из Белой Вежи (Саркела) под Чернигов , а также многочисленные топонимы вроде Жидово, Жидичев, Жидова вила, Козари, Козара, Козарзевек на территории Древней Руси и Польши

Евреи в Киевской Руси

Ещё в ранний период Киевской Руси еврейские общины были уже в Смоленске, Чернигове, Перемышле и Владимире-Волынском. Сведения о них содержатся в документах XI-XIII веков. В Киеве также в это время была значительная хазарско-еврейская колония. В летописях Киевской Руси есть упоминания о Жидовском квартале и Жидовских воротах.

Одна из древнейших аутентичных рукописей Киевской Руси, так называемое Киевское письмо, было написано на иврите. Это было рекомендательное письмо, выданное Яакову бен Ханукке иудейской общиной Киева. Оно датируется X веком.

Есть и другие исторические подтверждения активности иудейского населения Киевской Руси в X-XII веках. Так, в 1094 и 1124 годах в Киевской Руси были составлены комментарии к Пятикнижию. В 1156 году греческий монах Феодосий упоминал о живших в Киеве караимах. Киевский раввин конца XII века Моше бен Я‘аков из Киева был лично знаком с французским раввином Я‘аковом Тамом и состоял в переписке с главой багдадской иешивы Шмуэлем бен Али ха-Леви Гаоном (он умер около 1194 года), главой иешивы в Багдаде. Посетивший Киев в 1173 году Биньямин из Туделы назвал его «великим городом».

Черта оседлости

Термин «черта оседлости» имеет сегодня негативный подтекст, а часто и воспринимается неверно, как какая-то демаркационная узкая граница. Определимся с терминами. Чертой оседлости называлась граница территории Российской империи, за пределами которой с 1791 по 1915 годы запрещалось постоянное проживание евреев.

Важно понимать, что это не была узкая полоска земли, территория черты оседлости составляла 1,224,008 кв. км, то есть это была целая страна, которая по площади больше, чем территория Молдовы , или Белоруссии , или Украины . Для сравнения: территория Израиля : 22 072 кв. км.

Известно, что Наполеон, набирая ополчение, обратился к евреям Франции : «Кто вы, граждане, или изгои?».

Евреи, проживавшие в черте оседлости на территории Российской империи крайне редко шли на сотрудничество с Наполеоном, восприняв нашествие как угрозу своей культуре, традициям и вере, то есть изгоями они себя не ощущали, а стали активно помогать русской армии в борьбе с захватчиками.

Черта оседлости была не только формой дикриминации (причем не по национальному, а по религиозному принципу), но ещё и формой защиты еврейского общества от внешних влияний.

Евреев долго не брали в армию, они не платили налогов. Им разрешались многие виды деятельности, в том числе винокурение, пивоварение, разрешалось работать ремесленникками и мастеровыми.

После появления черты оседлости не все евреи были ограничены в правах. Исключение делалось для евреев неиудейского вероисповедания, для купцов первой гильдии, дантистов, провизоров, фельдшеров, механиков, тех же винокуров и пивоваров, лиц, окончивших ВУЗы, приказчиков евреев-купцов 1-й гильдии.

Разделы Польши

Самая большая часть евреев оказалась в Российской империи после разделов Польши (1772-1794). После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году на территории России оказалось около 200 тысяч евреев. Российская власть учла специфики традиции. За евреями было сохранено право на публичное отправление веры и владение собственностью. Сенатским указом 1776 было узаконено существование кагала.

Ограничивать в правах евреев начала Екатерина Вторая, но до реакционизма конца XIX века и погромов было ещё далеко.

В 1795 черта оседлости включала уже 15 губерний: Волынскую, Екатеринославскую, Киевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую, Черниговскую (современная Украина), Витебскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую (современная Беларусь), Виленскую, Ковенскую (современная Литва ) и Бессарабскую (современная Молдова).

Евреи в России к концу XIX века

Немного статистики. В конце XIX века, в 1897 году в мире было 7,5 миллионов евреев, 5, 25 миллиона из них проживали на территории Российской империи. Из них 3,837 млн жили в Европейской России, 105 тыс. евреев — на Кавказе, в Сибири и Центральной Азии.

Евреи составляли свыше 50% городского населения Литвы и Белоруссии. В городах Украины проживало: русских — 35,5%, евреев — 30%, украинцев — 27%.