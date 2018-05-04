Определены победители конкурса «Моя любимая газета» 

По условиям конкурса «Моя любимая газета» участники должны были вырезать слова (интересные, юбилей, ждём, каждый, любимая), которые публиковались в газете «АиФ на Оби» с № 12 от 21 марта и до № 16 от 18 апреля 2018 г. в макете конкурса. Затем составить стихотворение о газете «АиФ», вклеив в текст вырезанные слова, и прислать его в редакцию до 3 мая 2018 г. Использовать можно было только ту форму слов, которые были указаны в макете конкурса (менять падеж, число, род нельзя).
Победителями конкурса стали.
I место — Татьяна Пилюгина
Любимая газета справляет юбилей,
И каждый номер ждём Мы, чтоб вышел поскорей.
На все свои вопросы Я здесь найду ответы,
И факты интересные, и честный аргумент.
А факты любопытные печатает газета,
Бывает очень весело, но чаще не до смеха.
Пусть каждый новый юбилей добавляет годы,
Но любимая АиФ переживёт невзгоды.
II место — Лариса Полякова
Юбилей газеты «АиФ»!
40 лет вместе.
40 лет «АиФ» уже, поздравляем мы их все!
Моя любимая газета!
Зимой и летом, круглый год Интересные советы и факты нам преподает!
И каждый новый, классный день бежим читать «АиФ» скорей!
И в свой сорокалетний юбилей ждем «АиФ дома каждый день!
Актуальных аргументов, фактов, процветания, креатива, новых проектов на много, много лет! Постоянных, благодарных читателей! Чтобы „АиФ“ читали всегда!
С 40-летним юбилеем „АиФ“ поздравляем!
Успехов, идей, креатива желаем!
»АиФ» интересные вопросы и ответы раскрывает,
Наболевшие вопросы от читателей принимает.
Президент В. В. Путин «АиФ» поздравляет, и в в телеигру А. Гуревич «Сто к одному» коллектив «АиФ» приглашает!
Свой юбилей — 40 лет «АиФ» отмечает, обо всем происходящем, читателей просвещает.
Что, где, когда и куда — отвечает,
Все новости, факты «АиФ» узнать помогает.
Каждую среду ждем с нетерпением,
Покупаем еженедельный номер «АиФ», читаем быстрей.
Новости, ответы, разъяснения, факты узнаем!
И автопробег «Ваш подвиг не забудем никогда» «АиФ на Оби» с партнерами совершают!
Видео, фотоотчеты с автопробега по Колыванскому району НСО каждый день присылают.
С 40 — летним юбилеем!
III место — Людмила Кононенко
Виват, любимая газета,
Грядет ваш славный юбилей,
А мы все также каждый день
Ждем интересные сюжеты.
Награждение состоится 9 мая в 14.00 в Парке им. С. М. Кирова.
Орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены.
С положением о конкурсе вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ
Сроки проведения конкурса: 21.03.2018 г. по 03.05.2018 г. Подробнее об организаторах конкурса, правилах, сроках и месте его проведения, количестве призов и порядке их получения на сайте www.nsk.aif.ru и по тел. (383) 363-79-21 или e-mail: pr@itrend54.ru.