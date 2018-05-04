Определены победители конкурса «Моя любимая газета»

По условиям конкурса «Моя любимая газета» участники должны были вырезать слова (интересные, юбилей, ждём, каждый, любимая), которые публиковались в газете « АиФ на Оби » с № 12 от 21 марта и до № 16 от 18 апреля 2018 г. в макете конкурса. Затем составить стихотворение о газете «АиФ», вклеив в текст вырезанные слова, и прислать его в редакцию до 3 мая 2018 г. Использовать можно было только ту форму слов, которые были указаны в макете конкурса (менять падеж, число, род нельзя).

Победителями конкурса стали.

Любимая газета справляет юбилей,

И каждый номер ждём Мы, чтоб вышел поскорей.

На все свои вопросы Я здесь найду ответы,

И факты интересные, и честный аргумент.

А факты любопытные печатает газета,

Бывает очень весело, но чаще не до смеха.

Пусть каждый новый юбилей добавляет годы,

Но любимая АиФ переживёт невзгоды.

Юбилей газеты «АиФ»!

40 лет вместе.

40 лет «АиФ» уже, поздравляем мы их все!

Моя любимая газета!

Зимой и летом, круглый год Интересные советы и факты нам преподает!

И каждый новый, классный день бежим читать «АиФ» скорей!

И в свой сорокалетний юбилей ждем «АиФ дома каждый день!

Актуальных аргументов, фактов, процветания, креатива, новых проектов на много, много лет! Постоянных, благодарных читателей! Чтобы „АиФ“ читали всегда!

С 40-летним юбилеем „АиФ“ поздравляем!

Успехов, идей, креатива желаем!

»АиФ» интересные вопросы и ответы раскрывает,

Наболевшие вопросы от читателей принимает.

Президент В. В. Путин «АиФ» поздравляет, и в в телеигру А. Гуревич «Сто к одному» коллектив «АиФ» приглашает!

Свой юбилей — 40 лет «АиФ» отмечает, обо всем происходящем, читателей просвещает.

Что, где, когда и куда — отвечает,

Все новости, факты «АиФ» узнать помогает.

Каждую среду ждем с нетерпением,

Покупаем еженедельный номер «АиФ», читаем быстрей.

Новости, ответы, разъяснения, факты узнаем!

И автопробег «Ваш подвиг не забудем никогда» «АиФ на Оби» с партнерами совершают!

Видео, фотоотчеты с автопробега по Колыванскому району НСО каждый день присылают.

С 40 — летним юбилеем!

Виват, любимая газета,

Грядет ваш славный юбилей,

А мы все также каждый день

Ждем интересные сюжеты.

Награждение состоится 9 мая в 14.00 в Парке им. С. М. Кирова.

Орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены.

С положением о конкурсе вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ

Сроки проведения конкурса: 21.03.2018 г. по 03.05.2018 г. Подробнее об организаторах конкурса, правилах, сроках и месте его проведения, количестве призов и порядке их получения на сайте www.nsk.aif.ru и по тел. (383) 363-79-21 или e-mail: pr@itrend54.ru.