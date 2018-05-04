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Строительство энергоэффективного складского комплекса началось в поселении Сосенское в ТиНАО
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Строительство энергоэффективного складского комплекса началось в поселении Сосенское в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Строительство нового четырехэтажного складского комплекса общей площадью порядка 10 тыс. кв. м началось в поселении Сосенское. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«В поселении Сосенское началось строительство нового четырехэтажного складского комплекса общей площадью порядка 10 тыс. кв. м. В данном комплексе применяются современные экологически чистые материалы, экологически чистый автотранспорт, большое внимание уделяется эффективности использования водных ресурсов, электроэнергии и газа за счет рекуперации и вторичного использования. Этот проект — хороший пример того, как нужно проектировать подобные специализированные объекты. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, строительство в Москве сейчас четко ориентировано на энергоэффективность, на оптимизацию потребления энергоресурсов», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
В пресс-службе уточнили, что склад появится по адресу: дер. Николо-Хованское, участок №9/1-1б. Внутри будут находиться помещения для хранения товаров народного потребления, загрузки, холодильные камеры, столовая, медпункт, кассовые залы, электрощитовая и другие. Проектировщик — ООО «СГ Проект», заказчик — ООО «Альтера».
С. Кузнецов подчеркнул, что установленные экологические стандарты позволяют провести сертификацию комплекса по стандарту экостроительства LEED (The Leadership in Energy & Enviromental Design), а также BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).
«Большинство решений были заложены уже на этапе проектирования, например, система отключения внутреннего освещения после окончания рабочего дня, применение энергосберегающих конструкций, система контроля протечек, экологически чистые материалы, наличие велосипедных парковочных мест и другое. Эти меры не приведут к значительному увеличению стоимости строительства, но впоследствии помогут сэкономить на этапе эксплуатации», — добавил С. Кузнецов.
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