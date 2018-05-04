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Никитин вмешался в ситуацию с квитанциями за отопление на Автозаводе
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Никитин вмешался в ситуацию с квитанциями за отопление на Автозаводе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор компании «ЕвроСибЭнерго» Вячеслав Соломин обсудили ситуацию с дополнительными начислениями за отопление жителям Автозаводского района вечером 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По итогам встречи Соломин подтвердил готовность к урегулированию вопроса в ближайшее время.
До конца мая 2018 года специалисты должны провести дополнительную проверку корректировок платы за отопление. После этого АО «Волгаэнергосбыт» («дочка» АО «ЕвроСибЭнерго») направит скорректированные квитанции на оплату.
В течение периода проверки оплату дополнительных начислений рекомендовано не производить.
Напомним, нижегородцы перекрыли дорогу из-за огромных сумм в квитанциях.
Также сообщалось, что мэр города Владимир Панов призвал жителей не платить по квитанциям.
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