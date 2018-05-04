Верхнесалдинских ветеранов доставят на кладбище бесплатно

Администрация Верхнесалдинского городского округа пообещала сохранить для ветеранов ВОВ, проживающих в поселке Басьяновский, бесплатный проезд по узкоколейке к местному кладбищу. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Свердловского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Согласно данным «фронтовиков», на протяжении многих лет в День Победы жители поселка отправляются на это кладбище на дрезинах, чтобы ухаживать за могилами ветеранов войны. Ранее для транспортировки граждан Басьяновское торфодобывающее предприятие предоставляло бесплатный поезд.

Однако в этом году из-за сильного износа рельсов поездка может сорваться. Как пояснила в беседе с корреспондентом агентства представитель регионального отделения ОНФ Катерина Осина, состояние путей настолько плачевное, что тяжелые составы по ней ходить не могу. А на одном из участков дороги пути просто «лежат в траве».

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанны Рябцевой, непростой ситуацией тут же воспользовались частные «извозчики», которые соглашаются доставить ветеранов на кладбище за 500-800 рублей, а то и выше, не обеспечивая при этом безопасность.

На днях «фронтовики» встретились с главой Верхнесалдинского ГО Михаилом Савченко , который, по словам Катерины Осиной, пообещал сохранить для ветеранов бесплатный проезд на дрезинах — но пока речь идет только о поездках, приуроченных к 9 мая.

"Чтобы изменить ситуацию в целом, администрация муниципалитета совместно с областным министерством транспорта в данный момент формирует пакет предложений по сохранению движения жителей поселка до кладбища. Уже озвучены несколько вариантов, правда, без конкретных цифр и сумм. Либо жителям поселка предоставят для передвижения тяжелую гусеничную технику, либо укрепят саму дорогу. Сейчас прорабатываются наиболее экономичные и безопасные варианты", — сообщила собеседница "Уралинформбюро"

Путешествие по узкоколейке: «Пионерка» уходящей эпохи

Стоит заметить, что узкоколейка в Верхнесалдинском районе — далеко не единственное железнодорожное полотно такого типа, над которым нависла угроза исчезновения. Непростая ситуация сегодня складывается вокруг Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД). На данный момент это единственная транспортная магистраль, соединяющая с «большой землей» отдаленные поселки района. Ее техническое состояние также оставляет желать лучшего.

Как ранее сообщало наше агентство, в ноябре 2017 года глава Алапаевского ГО Константин Деев пообещал депутату Госдумы РФ Сергею Чепикову изыскать средства для ремонта узкоколейки. А спустя месяц депутаты Алапаевской думы проголосовали за выделение из муниципальной казны 32 миллионов рублей на ремонт 26-километрового аварийного участка АУЖД между станциями Чернышовка и Березовская.

Ранее по теме: Алапаевскую «дорогу жизни» спасут 32 миллиона рублей