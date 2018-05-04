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Телемарафон 9 Мая 2018 в Новосибирске: видеоанонс ОТС
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Телемарафон 9 Мая 2018 в Новосибирске: видеоанонс ОТС 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Вахта памяти» телеканала ОТС стартует в 9.45 утра 9 мая, незадолго до начала Парада Победы на площади Ленина, и продлится весь день. Кульминацией станет показ салюта в Первомайском сквере.
«Мы покажем обстановку на площади Ленина незадолго до начала Парада, затем само шествие с разных камер с лучших ракурсов, и «Бессмертный полк»», — рассказал ведущий телемарафона ОТС Сергей Толмачев.
Прямая трансляция будет чередоваться с показом документальных фильмов, репортажами о том, как город на Оби встретил трагическую новость 22 июня 1941 года, как сибиряки уходили на фронт, наш регион принимал эшелоны из блокадного Ленинграда, размещал в тылу людей и целые заводы, и как в мае 45-го не скрывали слез.
«Это будет прямой эфир о том, чего никогда никому нельзя забывать. Наша вахта памяти. Одна на всех», — смотрите видеоанонс ОТС.
Напомним, репетиция Парада Победы в этом году пройдет 5 мая в субботу, и займет два вечера в будни — 7 и 8 мая. Где и как долго будут перекрыты улицы, читайте на нашем сайте. 9 мая город тоже будет похож на лабиринт из перекрытых улиц, закроют метро на площади Ленина.
Подробная программа Дня Победы 2018 в Новосибирске и место и время салютов.
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