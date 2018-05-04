Три проблемы бесплатной медицины в России — и кто в ответе за ущерб пациентам

Как россияне хотели бы реформировать систему бесплатной медицины — и как это нужно делать, чтобы добиться результата.

23 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о качестве услуг в бесплатной медицине и надзоре за ним. Согласно данным опроса, 75% опрошенных выступили за реформирование системы здравоохранения в России и заявили, что ее должны регулировать структуры, независимые от существующего в стране медицинского сообщества.

Кроме того, поряка 60% россиян считают, что система будет работать эффективнее, если выделяемые больницам денежные средства будут зависеть от числа жалоб пациентов на это учреждение, а 43% респондентов призвали выплачивать врачам заработную плату, исходя из качества их работы.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что почти все инициативы, об отношении к которым россиян опрашивали социологи, не являются эффективными. Так, одобренную почти половиной опошенных систему выплаты зарплат врачам в соответствии с качеством их работы эксперт сравнивает с «хождением по очень тонкому льду»:

— Это совершенно страшная штука, потому что неизвестно, кто будет оценивать качество и как это будет происходить. Вот если бы ВЦИОМ выяснил удовлетворенность результатом работы врачей, то я бы абсолютно согласился. Но здесь есть один нюанс: очень важно научиться собирать мнения об этой самой удовлетворенности и неудовлетворенности. Это очень сложная задача, она зависит от того, какое время года, какое время суток.

Например, в августе в клиниках абсолютно пусто, все довольные, все расслабленные, очередей вообще никаких нет. А вот в октябре начинается смертоубийство, — говорит Саверский. — Поэтому все зависит буквально от того, когда вы проводите вопрос. Я считаю, что удовлетворенность пациента и динамика смертности в ареале деятельности ЛПУ [лечебно-профилактического учреждения] — это два объективных показателя, которые нельзя самим себе пририсовать. Все остальные показатели, включая качество, зависят от самого ЛПУ.

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Кто отвечает

Реформировать контроль за уровнем бесплатной медицины необходимо, начиная с введения административной ответственности для врачей, считает эксперт:

— Должен быть осуществлен перенос ответственности у врачей с уголовной на административную. Связано это с тем, что [контроль через] уголовную ответственность не достигает [цели], уголовных дел возбуждается критически мало. Если те же самые страховщики выявляют сотни тысяч дефектов в медицинской помощи, то до судов доходит, по данным СК, всего 190 из них. При этом сколько из них заканчиваются приговорами, тоже неизвестно.

По мнению Саверского, «целая отрасль не может регулироваться уголовным правом, это нонсенс». Также эксперт обращает внимание на странности в понимании уровня вреда здоровью, наносимого нерадивыми медиками пациентам, в Уголовном кодексе:

— Там [в УК] нет таких составов, как причинение по неосторожности легкого вреда здоровью. Что такое легкий вред? Например, потеря мизинца. Ничего так, да? Человек потерял мизинец, а врачу за это — ничего. Причинения среднего вреда здоровью в УК тоже нет, а это уже серьезная утрата трудоспособности.

Эксперт подчеркнул, что существующая в России система уголовных наказаний для врачей фактически уводит всю бесплатную медицину в «тень»:

— Если анализировать ситуацию, выясняется очень интересная штука. Существование угрозы уголовного преследования — очень опасно и плохо для системы в целом: боясь, что посадят, система начинает скрывать свои ошибки. Это та самая темная сторона корпоративности. И вы с этим ничего не сделаете: какую-то часть, конечно, все же можно научиться выявлять, но принципиально систему изменить невозможно, если останется только уголовная ответственность. На данный момент существующая уже 20 лет система ошибки скрывает, признавать их не хочет и, соответственно, их не исправляет.

Существование уголовной ответственности для врачей говорит о том, что система неспособна исправлять свои ошибки. Это приговор всей системе, которая существует, — считает Саверский.

По мнению президента Лиги защитников пациентов, на профессию врача вообще не должно распространяться уголовное право, поскольку она направлена на достижение общественного блага:

— В УК есть статья под номером 28 — «Невиновное причинение вреда». Она очень интересная, но, к сожалению, не используется адвокатами, [защищающими] врачей. Она говорит, что если лицо, совершившее деяние, не осознавало общественно опасных последствий своей деятельности, то оно невиновно и не должно преследоваться. А профессия врача является общественно опасной? Напротив, она направлена на достижение общественного блага.

Кроме того, поле деятельности врача составляет предмет регулирования 16 главы Уголовного кодекса. Она прямо так и называется — «Преступления против жизни и здоровья». То есть если с жизнью и здоровьем человека во время медицинской помощи что-то случилось, то половина состава уголовного преступления у следователя уже в кармане, — объясняет Саверский. — А все дальнейшее — это вопрос оценок экспертов, самого следователя, суда и так далее. Но нельзя же наказывать врача только за то, что он занимается вопросами жизни и смерти — это само по себе нелепо.

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Более эффективным наказанием для врача за непредумышленное причинение вреда будет не тюремный срок, а лишение права заниматься профессиональной деятельностью:

— Административная ответственность для врачей тоже должна быть включена в закон: от мелких штрафов за грубость и хамство до лишения права заниматься врачебной деятельностью. Мы же далеко не всегда тащим водителя за нарушение правил дорожного движения сразу в уголовный суд — мы лишаем его прав. Это чисто административная функция. Пациенты по большей части тоже не хотят, чтобы врач сидел в тюрьме, они говорят: «Нет, мы просто не хотим, чтобы этот человек работал врачом и причинял вред другим». Это справедливо. И для этого не нужен уголовный приговор.

Мы считаем, что ответственность должна быть административной, в принципе этим должен заниматься Росздравнадзор , — говорит глава Лиги защитников пациентов. — Хотя в идеале, конечно, надзорная функция не должна быть в структуре Минздрава . Но поскольку у нас Минздрав не занимается на самом деле контролем и надзором в сфере качества медпомощи, то сейчас, если вертикальная структура Росздравнадзора сохранится и в регионах он останется независимым, то в принципе это может сработать.

Три проблемы

Саверский считает, что реформировать систему здравоохранения в России сейчас можно, лишь обращая внимание на три основные, по его мнению, проблемы:

— Первое — это убрать страховщиков, поскольку они не страховщики, страховщиком является государство. Поскольку они являются частной прослойкой и фактически играют против системы здравоохранения. Даже если говорить о штрафах — они на них зарабатывают все 25 лет, но это повлияло на качество медицины? Нет, значит, вся система порочна. Есть достаточно много сведений о том, что 10% дефектов медицинской помощи, которые выявляются страховщиками, являются результатом сделки между экспертами, приходящими в ЛПУ, и медицинским учреждением. Действительно, начиная с 1998 года одна и та же цифра — 10% дефектов в медицинской помощи. Потрясающая стабильность. Объяснять это объективными причинами очень сложно.

Второй фактор — попытка привить системе здравоохранения рыночный принцип, когда дали скальпель и крутись как можешь. Вот эта вещь является абсолютно разрушительной для медицины и для врача. Это доказывает практика Америки: там это огромная проблема, которую они не могут решить. Здоровье и жизнь не имеют цены, но товар без цены на рынке — это пропасть для рынка. А человек отдаст любые деньги, чтобы его ребенок был здоров. И потом, у пациента нет знаний для совершения такой сделки, поскольку это не покупка хлеба или холодильника. В этих условиях пациент не знает, что делать, а следовательно, он боится. Соответственно, он полностью зависит от врача и того, что он говорит. С этой точки зрения такие сделки являются кабальными сделками и подлежат расторжению, потому что человек не может их не совершить.

Третья крупная проблема, которую нужно научиться решать — это, кроме создания системы охраны здоровья и медицинской помощи, создание системы укрепления здоровья населения, а именно управление факторами, влияющими на здоровье. Нужно на государственном уровне выявить эти факторы, оценить их с точки зрения вреда и пользы по какой-то единой шкале. Вплоть до того, что у вас на продуктах питания, на товарах вроде лака и краски должны стоять цифры пользы и вреда, воздействия на здоровье. Тогда у вас снизится зависимость от системы здравоохранения. А сегодняшний никаким другим способом, кроме медицинской помощи, у нас влияние на здоровье населения не происходит, — констатирует Саверский.

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