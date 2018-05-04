В Кузбассе появится современный аэрокомплекс

Главная воздушная гавань региона — кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова — современным стандартам не отвечает, такой вывод был сделан на недавнем совещании по вопросам развития воздушного транспорта в Кузбассе. Хотя пассажиропоток в последние годы заметно вырос. Как сообщил генеральный директор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков , в течение 2016 года аэропорт обслужил 268 тысяч пассажиров, а в 2017-м — уже 397 тысяч. К 2021-му показатель запланировано увеличить до 700 тысяч. Собственники аэропорта полагают, что этому должна способствовать масштабная реконструкция, которую намечено провести всего за два года. Кстати, самолеты во время ремонтных работ будут летать по расписанию.

Здания терминалов внутренних и международных авиалиний реконструируют в едином стиле, а между ними возведут новый терминал. Инвестиции в создание единого современного аэрокомплекса составят от 1,2 до 1,4 миллиарда рублей.

На проведение капитального ремонта взлетной полосы, являющейся федеральным объектом, кроме средств областного бюджета, по программе софинансирования будут привлечены и федеральные деньги. Чтобы в дальнейшем инфраструктура строилась в соответствии с реальными потребностями, врио губернатора региона Сергей Цивилев поручил сделать подробный расчет потенциального пассажиропотока. Дорожная карта реконструкции должна включать обновление гостиничного комплекса и парковки аэропорта.

— Наша задача — привлечь в Кузбасс бизнес, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, — подчеркнул Цивилев. — Впереди — различные бизнес-форумы и крупные выставки. Кроме того, регион обладает значительным туристическим потенциалом. Все это предполагает удобное авиасообщение. Поручено изучить вопрос открытия вечерних рейсов в Моск-ву , увеличить число вылетов в Санкт-Петербург , страны Юго-Восточной Азии и Турцию . В свою очередь, Сергей Рудаков сообщил, что компания рассматривает возможность осуществления перелетов с пересадкой. Например, из Кемерова Новосибирск , а оттуда — в другие страны.

За пять лет со 170 тысяч до 250 тысяч человек увеличился пассажиропоток в новокузнецком международном аэропорту Спиченково. На его реконструкцию, как напомнил генеральный директор компании «Аэрокузбасс» Виктор Белозеров , в последние годы было направлено почти 1,8 миллиарда рублей. Средства вложены в расширение площади аэровокзала, ремонт взлетной полосы и строительство трехзвездочной гостиницы. Расчет здесь в основном на туристов и отдыхающих в горнолыжном комплексе в поселке Шерегеш Таштагольского района, следующих на отдых через воздушные ворота юга области транзитом.

Шерегеш — один из самых посещаемых курортов России , потому спрос на развитие транспортной инфраструктуры в Горной Шории вообще и авиатранспортной в частности очень высок. О создании условий для удовлетворения этого спроса говорится уже не первый год.

— Планы построить на территории Таштагольского района аэропорт, который бы мог принимать самолеты среднего класса, есть, — сообщил ранее «РГ» начальник аэропорта Таштагола Владимир Трофимов . — Речь идет о строительстве новой взлетно-посадочной полосы. Где именно и когда именно — вопрос открытый. А реконструировать действующий аэропорт, по мнению специалистов, нецелесообразно — возможностей для удлинения полосы здесь нет.

Затраты на строительство нового аэропорта с пассажирским терминалом в Таштагольском районе (до привязки к местности дело не дошло) предварительно оценивались более чем в четыре миллиарда рублей. Частные инвестиции будут вкладываться лишь на условиях софинансирования. По словам руководителя Сибирского кластера «Новапорта» Евгения Янкилевича, расходы по федеральной целевой программе реконструкции инженерных сооружений аэропорта Таштагол закладывали в 2016 году. Однако реализация программы приостановлена на неопределенное время, и инвестор ждет. На областном совещании договорились, что к рассмотрению проекта вернутся после детального исследования местности.

Что касается ныне действующего в Горной Шории аэропорта, то необходимость в его услугах переоценить невозможно. Вертолет — единственный транспорт для связи с большой землей многих отдаленных поселков, до которых нет дорог. Проблема в том, что расходы на воздушное сообщение достаточно велики (тридцать миллионов рублей в год), а загруженность аэропорта очень низкая.

— Раз в неделю планово летаем в поселки, а в остальное время дежурим по линии медицины катастроф в границах всей области. Плюс выполняем договорные чартеры по заказу — доставка туристических групп, корпоративные вылеты, а также вылеты на экстремальные ситуации (пожары, наводнения и другие ЧС), доставляем почту и пенсии. Зимой загрузка бортов несколько меньше, чем летом, но каждую неделю мы стараемся выполнять плановые полеты, чтобы люди могли попасть на большую землю, где находятся все административные органы власти, медицинские и социальные учреждения, — отмечал ранее Владимир Трофимов.