Девятиклассник Даниил занимается мирмикиперством 

КНЯГИНИНОДевятиклассник Даниил занимается мирмикиперствомНапряженными выдались март и апрель этого года в жизни девятиклассника Княгининской средней школы №1 Даниила Смирнова. После учебного дня в школе Даниил выполняет домашние задания, помогает родителям по хозяйству, возится с младшими девчонками — сестренками, их в большой семье учителей Смирновых две. А еще каждый день ждут его внимания необычные питомцы — муравьи.
Наблюдать за жизнью муравьиных сообществ в естественных природных условиях в нашей местности в теплый период года довольно просто. А вот решиться содержать и разводить их круглый год в условиях неволи — на это способен не каждый любитель животных. Кого-то пугает их численность, кого-то — незнание условий их жизни, кого-то — предрассудки о вреде появления муравьев в доме, квартире. Подковавшись теоретическими знаниями, Даниил узнал, что в последнее время мирмикиперство (содержание муравьев различных видов в неволе) становится все более популярным. К этому увлекательному занятию приобщился и он. Его опыт наблюдения за колониями муравьев дома насчитывает уже не один год. Сначала для него это стало простым увлечением по содержанию, разведению муравьев, обитающих в средней полосе России или присланных ему друзьями — мирмикиперами из других регионов страны. Сейчас это занятие переросло в нечто большее, стало все более похоже на настоящие научные исследования. От изучения возможности создания колоний муравьев у себя дома он перешел к постановке опытов над ними для более детального изучения процессов, циклов жизни муравьиных семей, их отдельных членов. Его увлечение не осталось не замеченным. Результатом его деятельности в этом направлении стали награды на конкурсах, конференциях различных уровней, на которые он представил подготовленные вместе с учителем биологии Сергеем Чуриковым работы: 1 место в межрайонной конференции исследовательских работ обучающихся «Шаг в науку» в г. Сергач, 1 место в районной научно-практической конференции учащихся «Первые шаги в науку», прошедшей в Княгинине, и буквально на днях — 1 место в секции «Экология животных» финала областного конкурса исследовательских и проектных работ «Юный исследователь», организованного Центром развития творчества детей и юношества Нижегородской области совместно с Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией.