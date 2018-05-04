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Как появились кареглазые русские
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Как появились кареглазые русские 

Кириллица 14 минут назад
Фото: Кириллица
Поскольку темный цвет глаз является доминирующим, с каждым годом на Земле становится все больше кареглазых людей. Цвет карих глаз определяется большим количеством пигмента меланина, который находится в радужной оболочке, и плотными волокнами самой оболочки.
Генетики считают, что за карие глаза отвечают два гена: ген EYCL2 девятнадцатой хромосомы и ген EYCL3 пятнадцатой хромосомы, но несмотря на то, что они выяснили такую замечательную подробность, предсказать со стопроцентной вероятностью, какие глаза будут у ребенка кареглазых родителей, ученые не могут. Так как в этой задаче слишком много слагаемых: бабушки и прадедушки могли нести в себе рецессивные гены зеленых и голубых глаз. Кроме этого, ген EYCL3 отвечает еще и за синеглазость человека, что еще больше усложняет ситуацию.
У антропологов своя система
Антропологи относят к темному цвету глаза не только карие или черные, но и янтарные (обычно это светлый желто-коричневый или красновато-медный окрас радужки), ореховые глаза (в этом случае цвет радужки более разнороден, зависит от освещения и колеблется от золотистого до коричневого и даже зеленоватого оттенка) и желтые глаза, которые встречаются довольно редко.
Но на практике ученые обычно не вдаются в такие тонкости и просто классифицируют глаза как «карие» и «черные», а то и вовсе пишут просто: «темная радужная оболочка».
Наблюдения Пантюхова
В России первые более или менее системные антропологические наблюдения за населением в конце XIX века начал вести военный врач Иван Пантюхов. По его подсчетам (а осматривал он, в основном, новобранцев из различных губерний центральной России) среди русских карие глаза встречались в 25% случаев, и у 2% новобранцев были черные глаза.
Будучи на Кавказе, Пантюхов продолжил свои исследования среди коренных народов и пришел к выводам, что у персов, азербайджанцев и курдов темноглазость достигает 94–95%; среди айсоров, евреев и аварцев — 83–90%; у армян, кумыков, грузин и кабардинцев — 80%, осетины бывают черноглазы в 65% случаев, даргинцы — только в 50%, а чеченцы — лишь в 42%.
Чем жарче, тем темнее
В России темноглазые люди живут на юге, например, в Причерноморье, где даже славянское население более темноглазое, чем в центре или на севере страны; на Кавказе, подавляющее большинство черноглазых и кареглазых людей встречаются у башкир и калмыков; много темноглазых среди татар и крымских татар.
Карие и черные глаза имеют коренные монголоидные народы, живущие на юге Сибири и Дальнего Востока — это алтайцы, якуты, хакасы, тувинцы, буряты, нанайцы, чукчи, эвенки и другие, менее малочисленные народы. Кроме этого, в России живут народы из соседних стран: казахи, узбеки, туркмены, таджики, киргизы, греки, македонцы, курды, сирийцы, турки, ассирийцы, афганцы и многие другие народности, у которых светлые глаза большая редкость.
Что говорит наука
После Второй мировой войны советская наука заинтересовалась тем, как же выглядит русское население. Проведенная в середине XX века антропологическая экспедиция Виктора Бунака подсчитала, что в центре и на севере страны, в среднем, темные глаза встречаются нечасто — всего у 6,37% русского населения. Причем, женщины бывают кареглазы чаще, чем мужчины: 7,21% и 5,59% соответственно.
Знаменитый советский антрополог Татьяна Алексеева в своей книге «Этногенез восточных славян» указывала, что изменчивость цвета радужки глаза у восточных славян вообще очень значительно варьируется.
Например, белорусы значительно светлоглазее, чем украинцы, и приближаются по этому показателю к балтам, а украинцы почти такие же темноглазые, как русские Поволжья или Приуралья. Алексеева считала, что самыми темными глазами в западной части страны обладают жители Кавказа, за ними следует население, живущее между Вяткой и Камой, а также финно-угорские и тюрские народы, расселившиеся в среднем течении Волги.
Иногда встречаются группы темноглазых людей и среди русских, живущих в долинах Клязьмы, Ветлуги и Камы.
Зоной «умеренной пигментации» Татьяна Алексеева называла все местности России, где живут русские, включая Двину и Печору, и отмечала, что меньше всего кареглазых людей встречается среди населения Балтийского побережья и Онеги.
Мир меняется
Исследования антропологов в XXI веке обнаружили, что население в России стремительно становится кареглазым. Обследование населения Архангельской области показало, что если раньше, в XX веке, карими и черными глазами обладали только 1% населения, то сейчас уже 17% жителей области имеют карие, янтарные, ореховые и черные глаза. Ученые связали это со ссылкой людей в лагеря во время сталинских репрессий.
Если отталкиваться от данных антрополога Василия Дерябина, который считает, что 45% русских обладают светлыми глазами, то в России живет примерно 96 000 000 кареглазых людей, а если подсчитывать по данным экспедиции Бунака, то получится, что всего в нашей стране живет около 118 000 000 людей с карими и черными глазами.
В остальном мире их еще больше: карими глазами обладают жители европейского Средиземноморья, Ближнего Востока и Малой Азии, Азиатского и Тихоокеанского регионов, Китая. Темные глаза у коренного населения Северной Америки, всей Латинской Америки, Африки и у туземного населения Австралии и Океании.
В США исследование цвета глаз проводилось в 1985 году. Как оказалось, у белых американцев карие глаза встречаются в 34,5% случаев и чаще всего бывают у выходцев из Италии и Франции. У афроамериканцев карие и черные глаза в 97,8% случаев, а латиноамериканцы Америки обладают темными глазами в 88,7%.
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