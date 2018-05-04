В новосибирском Академгородке испытают узлы реактора ИТЭР

Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и В проекте ИТЭР участвуют наиболее технологически развитые страны мира — Евросоюз США . Исследования, направленные на создание экспериментального термоядерного реактора, ведутся в сотнях научных коллективов и ученые и инженеры новосибирского ИЯФа играют важную роль в этой работе.

Так, в ИЯФе разрабатывает и изготавливает для проекта ИТЭР элементы трех диагностических систем (диверторный монитор нейтронных потоков, вертикальная нейтронная камера, анализатор нейтральных атомов) и четыре портплага (устройства для нейтронной защиты и размещения диагностической аппаратуры). А в целом российский вклад в проект международного экспериментального термоядерного реактора, по оценкам экспертов ИЯФа составляет 10 процентов.

Сейчас начинаются основные работы по изготовлению портплагов — эти громоздкие конструкции весят около 50 тонн. Внутренние элементы для них — каналы систем диагностики — изготавливают в Южной Корее, США, Индии и Китае. А собирать и испытывать оборудование будут в институте новосибирского Академгородка, где для этого подготовлен специальный, особо чистый зал.

Как сообщил директор ИЯФ СО РАН , академик Павел Логачев , в 2019 году здесь начнется сборка 50-тонного модуля. Ширина интеграционной площадки составляет 30, длина — 36, а высота — 23 метра. Кроме того, согласно требованию ИТЭР, это помещение должно быть «чистым», то есть содержать минимальное количество частиц пыли. Оно будет иметь шестой класс чистоты, это означает, что в объеме воздуха, равном стакану, должно быть не более десятка микроскопических пылинок.

Справка «РГ»