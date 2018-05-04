На Чукотке решено задействовать гусенично-санные поезда для завоза топлива в малые села

Аномально теплая зима в этом году мешала прокладке зимних дорог на Чукотке. В связи с этим некоторое время наблюдались проблемы с завозом топлива и продовольствия в такие села, как Омолон Билибинского района, Чуванское и Ламутское Анадырского района. В последних двух в совокупности проживает порядка 300 человек.

"Мы решили вернуться к практике завоза топлива и продовольствия в небольшие села гусенично-санными поездами. Эти условия диктует нам сегодняшняя погода, когда мы не можем открыть зимники в ранее установленные сроки и вынуждены продлевать срок их эксплуатации. Такой легкий транспорт позволит решить проблему завоза прежде всего для сел Анадырского района — Ламутского и Чуванского", — рассказал вице-губернатор.

Гусенично-санные поезда — это емкости на широких гусеницах. На них можно довольно быстро и в сложных снежных условиях перевезти до 100 тонн дизельного топлива и 20 тонн бензина, что является годовым объемом потребления для одного небольшого села.

"Мы уже встречались с главой Анадырского района, а теперь будем вести диалог, общаться с местными предприятиями. При этом со следующего года мы начнем раньше приступать к обустройству зимников. Для этого будем, в том числе, использовать легкую технику с широкими гусеницами с меньшим давлением на грунт", — добавил Николаев.