Откуда везут нелегальный алкоголь в Сибирь

— Семьдесят пять процентов нелегального алкоголя в Омскую область везут с Северного Кавказа и из Московской области , еще десять процентов приходится на Казахстан , а остальное выпускают местные подпольные заводы, — сообщил корреспонденту «РГ» начальник отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области Владимир Люляков. — В прошлом году оборот «левой» алкогольной продукции в регионе составил порядка полутора миллионов декалитров — это десять процентов от общего объема продаж горячительных напитков.

По словам специалистов, самый ходовой нелегальный товар — это водка, коньяк, настойки, а также портвейн «Три семерки». Впрочем, омские подпольщики преуспевают и в реализации элитных напитков, предлагая бутылку «марочного» виски или рома за 200-300 рублей. Покупатели охотно берут контрафакт, который в магазине стоит в пять-семь раз дороже. А вот торговые сети если и «грешили» раньше продажей «левой» продукции, то теперь нет, утверждают в правоохранительных органах. Дешевая водка исчезла с прилавков.

Впрочем, ушлые продавцы сразу нашли себе альтернативную площадку — Интернет, где спиртное можно приобрести круглосуточно, хотя, согласно местным законам, розничная продажа алкоголя в Омской области запрещена с десяти часов вечера до десяти утра.

— Продажи в Сети идут весьма динамично, — утверждает главный эксперт отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Наталья Буйвол. — Мы постоянно мониторим сомнительные порталы. В прошлом году подали в суд 86 исков. С начала нынешнего года в Омской области уже заблокировали более тридцати сайтов.

Некоторых нелегалов удается вывести на чистую воду с подачи покупателей. Как правило, они жалуются на то, что вместо заявленных на этикетке сорока градусов крепость напитков не более десяти.

Однако на смену закрытым порталам приходят новые.

Местные нормативы запрещают продавать алкоголь на территории бюджетных учреждений, остановок транспорта, оптовых рынков, вокзалов. В первом квартале 2018 года Роспотребнадзор проверил 100 из 950 внесенных в этот список объектов и выявил лишь одно нарушение. Но, по словам местных жителей, дешевую водку в бойких местах купить можно.

"Такие точки есть и на городских рынках, и в окрестностях железнодорожного вокзала. Главное, прийти на «стрелку», подождать несколько минут, и продавец сам тебя найдет, — проконсультировали корреспондента «РГ» местные знатоки. — При желании цену можно скинуть до шестидесяти-семидесяти рублей за поллитровку. Водка вполне пригодная и выглядит не хуже, чем в магазине".

Впрочем, помимо розничной торговли напитками без акцизных марок, существует и оптовая. Как правило, производители размещают свои цеха и склады за забором, на территории частных домов.

Тем не менее у сыщиков есть и другие действенные способы борьбы с теневиками.

— В прошлом году в Омской области выявлено 225 преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Каждое четвертое — тяжкое, каждое пятое — в крупном и особо крупном размере. К уголовной ответственности привлечено 198 юридических лиц, — сообщил Владимир Люляков. — С начала этого года зафиксировано уже шестьдесят преступлений.

Специалисты признают, что, несмотря на принимаемые меры, криминальная обстановка в данной сфере остается довольно сложной.

— Подпольную торговлю извести крайне трудно, поскольку с экономической точки зрения это весьма выгодно, да и спрос всегда есть, — поясняет начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности Михаил Щелконогов . — Считайте сами: заводская стоимость стандартной пол-литровой бутылки водки составляет 35 рублей. Все остальное — накрутки: НДС, акцизный сбор, оптовые и розничные наценки. При этом легальный сорокоградус-ный товар в торговых сетях должен стоить не менее 205 рублей, плюс торговые надбавки. А паленую водку продают в два-три раза дешевле. Люди с низким достатком — ее главные покупатели.

Эксперты утверждают, что ограничения в винно-водочной торговле все же приносят и положительные результаты. В частности, после запрета продаж печально известного «боярышника» и продукции, ему подобной, отравлений с летальным исходом в Омской области стало на 25 процентов меньше, а массовых отравлений не зафиксировано вовсе.

— Если в декабре 2016 года запрещенную к реализации продукцию выявляли в каждом четвертом проверяемом объекте, год спустя — в каждом десятом, то теперь уже в каждом 48-м, — констатирует главный специалист профильного отдела Роспотребнадзора Юлия Меньшикова.

Справка «РГ»

По данным регионального УМВД, в прошлом году полицейские изъяли из оборота 165 тысяч бутылок незаконной алкогольной продукции и 54 тысячи литров спиртосодержащей жидкости. За три месяца 2018-го — еще 24 тысячи бутылок и 28 тысяч литров соответственно. Выявлено 795 административных правонарушений, что на 13 процентов больше, чем в первом квартале прошлого года.