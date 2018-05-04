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Президент ИНТЕРПОЛ: Алжир играет активную роль в защите региональной стабильности
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Президент ИНТЕРПОЛ: Алжир играет активную роль в защите региональной стабильности 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Алжир, 4 мая /Синьхуа/ — Президент Международной организации уголовной полиции /ИНТЕРПОЛ/ Мэн Хунвэй в четверг заявил, что Алжир играет важную и активную роль в защите региональной стабильности.
После встречи с министром внутренних дел Алжира Нуреддином Бедуи Мэн Хунвэй заявил СМИ, что органы безопасности Алжира играют важную роль в борьбе с преступлениями и защите национальной и региональной безопасности.
По его словам, в настоящее время миру предстоит ряд вызовов в области безопасности, в том числе терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция и контрабанда, в частности, в Западной Азии и Северной Африке ситуация с безопасностью остается серьезной. Он подчеркнул, что на этом фоне ИНТЕРПОЛ необходимо укреплять сотрудничество с правительствами различных стран.
Мэн Хунвэй заявил, что целью его визита является активизация связей между ИНТЕРПОЛ и полицией Алжира для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия.
Добавим, что 2 мая Мэн Хунвэй прибыл в Алжир с рабочим визитом. —0—
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