Президент ИНТЕРПОЛ: Алжир играет активную роль в защите региональной стабильности

После встречи с министром внутренних дел Алжира Нуреддином Бедуи Мэн Хунвэй заявил СМИ, что органы безопасности Алжира играют важную роль в борьбе с преступлениями и защите национальной и региональной безопасности.

По его словам, в настоящее время миру предстоит ряд вызовов в области безопасности, в том числе терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция и контрабанда, в частности, в Западной Азии и Северной Африке ситуация с безопасностью остается серьезной. Он подчеркнул, что на этом фоне ИНТЕРПОЛ необходимо укреплять сотрудничество с правительствами различных стран.

Мэн Хунвэй заявил, что целью его визита является активизация связей между ИНТЕРПОЛ и полицией Алжира для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия.

Добавим, что 2 мая Мэн Хунвэй прибыл в Алжир с рабочим визитом. —0—