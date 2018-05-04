Закон не писан: что делать, если кто-то украл модель вашего бизнеса

В какой-то момент вам в голову приходит гениальная бизнес-идея, и вы решаете сделать свой собственный уникальный проект: запускаете дело, вкладывая в него всю душу. И, о чудо, идея выстреливает, прибыль растет, все больше людей узнают о вашем проекте. Ваш бизнес — пример для других предпринимателей. Но вдруг вы обнаруживаете, что кто-то просто скопировал модель бизнеса, точь-в-точь. Что делать в такой ситуации? Есть ли шанс доказать, что параллельное мышление здесь ни при чем и у вас просто украли идею?

Корреспондент Forbes Woman выяснила, как женщины-предприниматели справляются с кражей бизнес-идей, почему редко обращаются в суды и что рекомендуют делать эксперты.

Писатель Ольга Соломатина четыре года назад запустила обучающий курс «Вы — писатель», который помогал авторам ровно за три месяца написать свои книги. «В конце прошлого года сразу несколько друзей прислали ссылку на курс моей хорошей знакомой, в точности копирующей мою программу. Автор всегда узнает свое, как материал не переупаковывай. Интересно, что на курсах она использовала также мою книгу „Как победить страх: 12 демонов на пути к счастью, свободе и творчеству“. Нанятый девушкой психолог бодро шел по ее содержанию. Я очень переживала по поводу этой ситуации, и близкая подруга посоветовала мне написать пост в Facebook, устроить скандал, чтобы я просто выпустила пар. Что я и сделала», — рассказывает Соломатина.

Предать огласке проблему было верным решением. Писатель получила поддержку подписчиков и множество отзывов интернет-пользователей, которые рассказывали, что и сами попадали в подобные ситуации. Юрист объяснил Соломатиной, что единственное, на что можно опираться в суде, — экспертиза, которая доказывает, что в тексте «клонированного» курса было использовано почти дословно описание ее обучающей программы.

«Мне нужно было делать скриншоты страниц и их заверять у нотариуса, заказывать экспертизу в Институте русского языка, при этом решение суда ни одно из этих действий не гарантирует. Другие юристы говорили, что факт публикации программы раньше конкурента докажет, что авторство мое. Но я решила не судиться. У меня как раз писал свою книгу Александр Хуруджи , который девять месяцев по ложному обвинению сидел в СИЗО , вышел чудом, был полностью оправдан, но до сих пор не вернул себе отобранное предприятие. После его истории у меня вообще отпало желание идти в суд», — добавляет Соломатина.

Анна Качурец, сооснователь и генеральный директор онлайн-сервиса GroozGo, оказавшись в похожей ситуации, тоже решила не обращаться в суд. Девушка загорелась идеей создать uber для грузоперевозок, нашла партнеров для бизнеса — знакомых, у которых была своя студия мобильной разработки, — но стороны довольно быстро разорвали отношения, так как не смогли работать вместе.

«На этапе запуска стало понятно, что мы не сойдемся характерами, поэтому спустя какое-то время мы разошлись. Проект экс-партнеры скопировали вплоть до концепции и дизайна, но я уже стала развивать бизнес в другом направлении: делать междугородние перевозки для юридических лиц». — говорит Качурец. Юристы посоветовали не тратить деньги на суд, поскольку доказать, что скопирована сама система, довольно сложно. «Я отпустила ситуацию, а через пару месяцев узнала, что компания конкурентов закрылась», — поясняет она.

Основатель онлайн фитнес-школы Body lab Анастасия Анисимова тоже столкнулась с проблемой копирования бизнес-модели проекта, которую она придумала вместе с мужем. «Была потребность в программе тренировок и питания, разработанных профессионалом. Мы пригласили стать лицом проекта популярную в соцсетях чемпионку фитнес-бикини. Оказалось, что такой продукт был нужен не только мне, но и тысячам других девушек. Через восемь месяцев после запуска оборот проекта уже составлял 12 млн рублей в месяц, что всем вскружило головы. В результате каждый стал тянуть одеяло на себя, мы расторгли договор», — делится девушка.

По словам Анисимовой, спортсменка создала копию этого проекта и начала использовать интеллектуальную собственность — видео, которые были сняты с ее участием, и права на которые она по договору передала проекту Body lab. Анисимова обратилась в суд, но результатом стало лишь потраченное время, деньги и огромное разочарование.

«Мы подавали документы в суд, их возвращали на доработку. Мы переписывали текст из каждого видео в отдельный документ, описывали раскадровку, переделывали договоры с оператором и режиссером видео. После полугода проволочек с документами и трех отказов в рассмотрении дела по причине нехватки очередной бумажки я сдалась. Я поняла, что трачу свое время не на развитие собственного бизнеса, а на борьбу с ветряными мельницами. К тому времени бывший бизнес-партнер уже сняла достаточно собственных видеоматериалов и частично удалила наш контент со своего сайта», — говорит Анисимова.

Право на защиту

По мнению юриста в области авторского права Елены Шерстобоевой, защитить модель бизнеса в России очень сложно. «Обычно происходит так: какой-то человек придумывает модель, он главный идеолог и организатор бизнеса. По сути, никаких прав на то, что он придумал, у него нет, потому что воплощают проект в жизнь совершенно другие люди: кто-то делает сайт или приложение, „звезды“ дают свое имя или лицо проекту, третьи люди производят контент. Но здесь есть нюанс: люди начинают ассоциировать бизнес именно с медийным лицом», — рассуждает юрист.

Шерстобоева добавляет, что, создавая бизнес, важно понимать, что тот, кто делает контент и будет обладать на него правами, а не тот, кто придумывает бизнес-идею и организовывает стартап. Поэтому необходимо с самого начала обратиться к юристу, который подготовит пакет документов, подтверждающих ваши права.

«Мы же не покупаем машину или квартиру без документов, многие забывают, что интеллектуальная собственность — это тоже собственность, и пока вы не оформили соответствующие бумаги, она не ваша, если только не вы ее создали», — заключает юрист.

При этом в других странах ситуация с авторским правом и патентами обстоит гораздо лучше: существует законодательная база, которая постоянно совершенствуется с развитием новых технологий производства объектов интеллектуальной собственности, и уже разработана правоприменительная практика. Например, в США к вопросам интеллектуальных прав относятся весьма трепетно. Мало кто из предпринимателей рискнул бы копировать курс обучения писательскому мастерству или использовать на своем сайте видео, права на которые передал бывшим партнерам по бизнесу.

Одна из важнейших проблем российского бизнес— сообщества — правовой нигилизм, к букве закона зачастую пренебрежительно относятся и сами предприниматели, и контролирующие ведомства. Более того, многие предприниматели недостаточно осведомлены о своих правах и законах, защищающих бизнес от посягательств недобросовестных конкурентов. И примеры женщин-предпринимателей, столкнувшихся с кражей бизнес-моделей и копированием элементов бизнеса, показывают: пока в России не будет создана понятная и работающая законодательная база для защиты прав предпринимателей, о развитии малого и среднего бизнеса можно рассуждать только гипотетически.