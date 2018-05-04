В интервью префект Анатолий Смирнов рассказал о праздновании Дня Победы в Зеленограде

— Мы встречаем очередную, 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Все меньше с нами остается ветеранов, свидетелей и участников тех героических событий. И на первый план выходит новая задача: обеспечить преемственность памяти, чтобы слова «Никто не забыт, ничто не забыто» не утратили своего значения, чтобы те малыши, которые сегодня еще не покидают колясок и манежей, узнали о подвиге своих предков. Трагедия войны не должна повториться, и помнить об этом необходимо.

Но пока еще рядом с нами живут ветераны той войны, солдаты фронта и труженики тыла. И наша первая задача — обеспечить им максимальный комфорт, уход, чтобы хоть чем-то отблагодарить за их подвиг. Мы не можем упрекнуть себя в том, что вспоминаем об их нуждах только по праздникам. Социальная помощь ветеранам не прекращается ни на один день, и в Зеленограде эта работа налажена отлично.

Но праздник есть праздник, и к нему мы всегда готовимся особо. В управах районов идут чествования ветеранов — и публичные, и на дому.

Сегодня, в этот день в Зеленограде проходит акция «Рубеж славы». Кстати, акция являет собой прекрасный пример преемственности памяти: самое активное участие в ней принимает молодежь.

6 мая наши кадетские классы едут в Москву на традиционный парад кадетского движения.

8 мая пройдет торжественное возложение венков и цветов к памятникам боевой славы — братскому захоронению в Крюково, памятнику маршалу Рокоссовскому в парке Победы и монументу Славы на Ленинградском шоссе. В возложении примут

участие руководители округа, промышленных предприятий, ветераны, школьники, представители общественных объединений, молодежь.

Но главные события, конечно, развернутся на Центральной площади 9 мая. Уже с утра там будет звучать музыка, на экране на главной сцене начнется трансляция Парада Победы. Наши кадеты, которые за три дня до этого примут участие в параде на Поклонной горе, пройдут строем еще раз — теперь уже перед зеленоградцами. В этом прохождении примут участие и наши военно-патриотические клубы. Мы также приглашаем присоединиться всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк».

В 17 часов состоится открытие праздничной программы. После торжественных речей и поздравлений для ветеранов и других гостей праздника начнется концерт. Вечер завершится парковым фейерверком и салютом.

Хочу поздравить наших ветеранов с праздником, пожелать здоровья и долголетия, еще раз выразить им глубокую признательность от всех зеленоградцев за их подвиг. Великая победа, которой вы достигли, начинала коваться здесь, на той земле, где впоследствии вырос наш город. Мы помним об этом. Слава героям и вечная память тем, кто не вернулся.

Хочу обратиться к молодежи: будьте достойны подвига ваших дедов, храните и передавайте

по эстафете память о нем.

С праздником, зеленоградцы! Низкий поклон вам, ветераны!