Праздничные распродажи и лучшие скидки Петрозаводска

Обзор самых привлекательных торговых предложений недели. Разоблачаемся: следующую неделю обещают теплой, да и лето не за горами. С 30 апреля « Gloria Jeans » открыла распродажу одежды, обуви и аксессуаров со скидками до 90%: обещают, что детские товары можно найти от 77 рублей, а взрослые от 99 рублей.

А 10 мая в «Pelican» завершается межсезонная распродажа, скидки до 50%. В «Ostin» поло и футболки продаются три по цене двух. Школьники, а также их родители: наряды на последний звонок ищем здесь. А еще в Петрозаводске можно купить платья по 500 рублей. Только один день — 7 мая «Улыбка радуги» продает все колготки со скидкой в 40%, а до 9 мая со скидкой в 57% в «Ленте» можно купить кеды.

В этом же торговом центре, но только в пятницу, 4 мая, можно купить коньяки и бренди со скидкой в 30%. Не особо взыскательную закуску, а заодно и кухонную утварь и прочее можно присмотреть в « FIX PRICE »: с 1 по 7 мая объявлено снижение цен на большой ряд товаров. Если кому-то летнее разоблачение не по вкусу из-за ошибок молодости, открылась акция по лазерному сведению татуировок со скидкой в 20%. А тем, кто боится раздеваться из-за появления клещей, стоит знать, что «Улыбка радуги» продает все средства от маленьких тварей со скидкой в 25%.

Научиться водить машину, чтобы летом увидеть море, можно со скидкой в 5000 рублей, если привести учиться друга. Для тех, кто перед летним сезоном решил обновить жилье и начинку: 20% скидок дает «Мир комфорта» на пластиковые окна, обещая, что это самые низкие цены в городе, а компания «Доминант» дает 30% скидки на мебель для спальни.

Ну а тем, кто своим жильем вполне доволен, кроме цен на коммуналку, могут воспользоваться в мае услугами юриста по коммунальным спорам со скидкой в 50% (а консультации и вовсе бесплатные!). Если шоппинг намечен на 9 мая, не пропустите праздник у «Лотос плазы». Можно будет отведать полевой кухни и поглазеть на парашютистов. Удачных покупок и с наступающим!