Никола Тесла. Инженер-смерть

Новейшее оружие, основанное на новых физических принципах, на самом деле придумано больше 100 лет назад. Никола Тесла в начале XX века тайно разрабатывал технологии, которые сделали бы войну бессмысленной.

Боевые лазеры и сверхсовременные станции слежения, а также комплексы, позволяющие уходить от наблюдения на гиперзвуковых скоростях, — всё это может оказаться наследием австро-венгерского изобретателя.

Но куда исчезла самая важная часть архива Теслы? Что изобретатель скрывал от правительств всего мира? Зачем он создал системы для перехвата… межконтинентальных ракет, которые появились лишь недавно? И кто сегодня рискнет повторить эксперименты великого физика, способные вызвать планетарную катастрофу? Узнайте в новом расследовании на РЕН ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТОП-5 научных открытий Николы Теслы