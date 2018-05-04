Никола Тесла. Инженер-смерть 

4 мая в 20:00 на РЕН ТВ разговор вновь пойдет о загадке по имени Никола Тесла.
Новейшее оружие, основанное на новых физических принципах, на самом деле придумано больше 100 лет назад. Никола Тесла в начале XX века тайно разрабатывал технологии, которые сделали бы войну бессмысленной.
Боевые лазеры и сверхсовременные станции слежения, а также комплексы, позволяющие уходить от наблюдения на гиперзвуковых скоростях, — всё это может оказаться наследием австро-венгерского изобретателя.
Но куда исчезла самая важная часть архива Теслы? Что изобретатель скрывал от правительств всего мира? Зачем он создал системы для перехвата… межконтинентальных ракет, которые появились лишь недавно? И кто сегодня рискнет повторить эксперименты великого физика, способные вызвать планетарную катастрофу? Узнайте в новом расследовании на РЕН ТВ.
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