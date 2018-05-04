Родственники жертв крушения Ан-148 заключили мировое соглашение с ответчиками

Это третий аналогичный иск, два иска от родственников погибших Марины Уразаевой Ольги Леоновой были рассмотрены Советским районным судом Орска апреле, по обоим также заключены мировые соглашения.

"Суд сегодня утвердил мировое соглашения между сторонами", — сказал представитель суда.

Фамилии погибших и истцов в суде не называют, но из документов, размещенных на сайте суда, следует, что исковое заявление подали родственники погибших жителей Орска Евгения Ливанова и его сына Евгения Ливанова. Родственники требовали у авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахование» возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца.