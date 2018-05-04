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Родственники жертв крушения Ан-148 заключили мировое соглашение с ответчиками
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Родственники жертв крушения Ан-148 заключили мировое соглашение с ответчиками 

ТАСС 57 минут назад
ОРЕНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Орска Оренбургской области утвердил мировое соглашение по иску о взыскании в пользу родственников жертв авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье морального и материального вреда с компаний «Саратовские авиалинии» и "Альфастрахование", сообщили в пятницу ТАСС в суде.
Это третий аналогичный иск, два иска от родственников погибших Марины Уразаевой и Ольги Леоновой были рассмотрены Советским районным судом Орска апреле, по обоим также заключены мировые соглашения.
"Суд сегодня утвердил мировое соглашения между сторонами", — сказал представитель суда.
Фамилии погибших и истцов в суде не называют, но из документов, размещенных на сайте суда, следует, что исковое заявление подали родственники погибших жителей Орска Евгения Ливанова и его сына Евгения Ливанова. Родственники требовали у авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахование» возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца.
11 февраля самолет авиакомпании «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
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