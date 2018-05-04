Наблюдательный совет оргкомитета «Россия-2018» принял доклад Глеба Никитина

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отчитался о ходе подготовки к ЧМ по футболу перед наблюдательным советом АНО «Оргкомитет „Россия-2018“». Совещание состоялось 3 мая в формате телемоста. Доклад главы региона был принят участниками совета.

«На сегодняшний день в Нижегородской области завершен ввод в эксплуатацию всех спортивных объектов — это стадион, тренировочные базы. Инфраструктура города подготовлена с учетом максимально возможного количества гостей», — отметил Глеб Никитин в ходе заседания.

Кроме того, врио губернатора доложил участникам наблюдательного совета, что в городе приняты все меры по обеспечению безопасности, созданы условия для оказания медицинской помощи, в том числе экстренной.

«На территории стадиона подготовлен медицинский пункт, обновлен подвижной состав скорой помощи», — сказал Никитин.

На площади Минина и Пожарского с 10 мая начнется монтаж конструкций для проведения Фестиваля болельщиков. Первое мероприятие там состоится уже 12 июня. По словам Никитина, в городе остались работы только по благоустройству территории. Кроме того, до конца мая предстоит ввести в эксплуатацию станцию метро «Стрелка».

Ранее сообщалось, что главный городской фонтан запустят в Нижнем Новгороде 4 мая.