Провал на главной площади Бердска будет устранен к 9 Мая

Напомним, 3 мая провалился асфальт на главной площади города рядом со зданием администрации и напротив главной городской сцены. На место сразу выехали рабочие, провал огородили.

Виной всему — прорыв водопровода. Поскольку он случился на главной площади города накануне Дня Победы, то именно этот ремонт стал приоритетным для комбината бытовых услуг. На площади Горького 9 Мая традиционно проходит парад, это место сбора и построения Бессмертного полка, здесь же состоятся все вечерние мероприятия и салют. Водоснабжение в здании городской администрации было восстановлено в тот же день, а сегодня утром рабочие уже поменяли трубу.

— Сегодня вечером все закопаем, — заверили рабочие. Один из них спустился на дно ямы, глубина которой составляет 3,5 метра, и тщательно бетонирует трубу.

— Вчера завершен ремонт водопроводной сети, сегодня ведем работы по устранению дефекта на коллекторе. Делается все возможное, чтобы закончить работы до 9 Мая. Во всяком случае, засыпка котлована грунтом и ощебенение этого участка площади будет произведено. По поводу восстановления асфальтового покрытия пока ничего сказать не могу.