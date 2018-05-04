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Провал на главной площади Бердска будет устранен к 9 Мая
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Провал на главной площади Бердска будет устранен к 9 Мая 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Напомним, 3 мая провалился асфальт на главной площади города рядом со зданием администрации и напротив главной городской сцены. На место сразу выехали рабочие, провал огородили.
Виной всему — прорыв водопровода. Поскольку он случился на главной площади города накануне Дня Победы, то именно этот ремонт стал приоритетным для комбината бытовых услуг. На площади Горького 9 Мая традиционно проходит парад, это место сбора и построения Бессмертного полка, здесь же состоятся все вечерние мероприятия и салют. Водоснабжение в здании городской администрации было восстановлено в тот же день, а сегодня утром рабочие уже поменяли трубу.
— Сегодня вечером все закопаем, — заверили рабочие. Один из них спустился на дно ямы, глубина которой составляет 3,5 метра, и тщательно бетонирует трубу.
Директор комбината бытовых услуг Дмитрий Хасанов прокомментировал для VN.ru:
— Вчера завершен ремонт водопроводной сети, сегодня ведем работы по устранению дефекта на коллекторе. Делается все возможное, чтобы закончить работы до 9 Мая. Во всяком случае, засыпка котлована грунтом и ощебенение этого участка площади будет произведено. По поводу восстановления асфальтового покрытия пока ничего сказать не могу.
На одном из апрельских заседаний штаба по прохождению отопительного сезона, комментируя ситуацию с провалами на дорогах, замглавы по ЖКХ Лариса Степанова грустно констатировала: «Слишком много провалов».
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