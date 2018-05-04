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Лучших работников связи наградили в Нижнем Новгороде
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Лучших работников связи наградили в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото Юлии ГоршковойЛучших работников связи наградили в Нижнем Новгороде 3 мая в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония, посвященная профессиональному празднику работников предприятий связи и радиоэлектронной промышленности — Дню радио. Лучшим работникам отрасли награды правительства Нижегородской области вручил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.
«Учитывая, что в Нижнем Новгороде много предприятий радиоэлектронной промышленности, которые имеют богатую историю, хочется сказать всем присутствующим большое спасибо за то, что вы работаете в этой сфере, пожелать вам дальше развивать эту отрасль, работать на благо Нижегородской области и всей Российской Федерации», — обратился к присутствующим Сергей Ефимов. В рамках праздничных мероприятий в Нижегородском ТЮЗе состоялось награждение работников телевидения, радиовещания, почты, мобильной и фиксированной связи, информационных технологий и радиоэлектронной промышленности наградами правительства Нижегородской области, Законодательного собрания региона, администрации Нижнего Новгорода.
В 2018 году в отрасли отмечаются сразу несколько знаменательных дат: 90 лет с начала проводного радиовещания в Нижнем Новгороде, 100 лет Музею науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория»,115 лет со дня рождения Олега Владимировича Лосева и 130 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича — основателя отечественного радиовещания.
Как отметил Сергей Ефимов, значительный вклад в создание и развитие российской радиоэлектроники внесли нижегородцы. Благодаря их труду впервые в мире без проводов был передан на расстоянии человеческий голос и музыка, открыт миру первый полупроводник. Благодаря нижегородским специалистам предприятий радиоэлектронной промышленности разрабатываются, внедряются и создаются уникальные радиосредства, в том числе и укрепляющие вооруженные силы страны. Сегодня высокопрофессиональные кадры для предприятий телекоммуникационного комплекса и радиоэлектронной промышленности готовят опытные профессорско-преподавательские коллективы учебных заведений Нижегородской области.
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