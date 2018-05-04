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Школьника-аллергика довели шоколадным батончиком до слез
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Школьника-аллергика довели шоколадным батончиком до слез 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Девятилетний школьник Фредди Джонс (Freddie Jones), страдающий от аллергии на орехи, пожаловался на обидчиков, которые заставляли его съесть шоколадный батончик Snickers. Об этом сообщает The Mirror.
Инцидент произошел в городе Саннингдейл, графство Беркшир, Великобритания. Мать мальчика обнаружила его рыдающим после школы. Он дрожал от страха и был вынужден пропустить один учебный день ради похода к психологу.
Мать пострадавшего организовала кампанию против издевательств над аллергиками. «Тот же задира уже грозился накормить Фредди арахисом. К сожалению, это не единичный случай», — рассказал женщина.
Представитель благотворительной организации «Безопасное питание» также выразила опасения по поводу участившихся случаев такого рода: по ее словам, смертельная угроза некоторых пищевых аллергенов вызывает у людей смех. «Тем не менее, для некоторых орех может быть так же опасен, как и нож», — объяснила она.
Сотрудники школы, в которой учится пострадавший ребенок, не прокомментировали инцидент.
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