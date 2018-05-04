ОБЗОР: Ритейл и поставщики поддержали уход от навязывания штрафов в процентах от оборота

МОСКВА , 4 мая /ПРАЙМ/. Ведущие объединения поставщиков и ритейлеров РФ поддержали уход от навязывания штрафов за недопоставку или несвоевременную поставку товаров в процентах от товарооборота, сообщили РИА Новости представители Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В апреле комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП, создан для регулирования отношений ритейлеров и поставщиков на добровольной основе) признала недобросовестной практику навязывания поставщикам штрафа за недопоставку или несвоевременную поставку товаров в процентах от товарооборота.

Кроме того, комиссия по применению КДП признала недобросовестной практику навязывания контрагенту согласования оспариваемых им штрафов через остановку оплат дебиторской задолженности или поставок товаров по договору. Аналогичное решение было принято в отношении ситуации, при которой в договоре поставки отсутствует механизм урегулирования разногласий относительно величины и порядка применения санкций.

"Руспродсоюз", безусловно, поддерживает принятые комиссией решения. На наш взгляд, подход к определению размера и порядка применения неустойки должен быть напрямую связан с непосредственным исполнением или неисполнением сторонами своих обязательств, при этом сама неустойка должна быть соразмерной нарушению", — сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков

Решения комиссии поддержала и АКОРТ, которая объединяет крупнейшие российские розничные сети. «Вместе с тем, по нашему мнению, термин „навязывание“ не имеет общепринятого толкования в деловом обороте и требует дополнительного уточнения его сути», — указал PR-директор АКОРТ Роман Черниговцев.

ПОЧЕМУ ТАКИЕ ПРАКТИКИ ПЛОХИ И НАСКОЛЬКО ОНИ РАСПРОСТРАНЕНЫ

По мнению исполнительного директора «Руспродсоюза», требование установить в договоре на поставку продуктов процент штрафных санкций от объема товарооборота фактически превращает такой штраф в обязательный платеж — то есть в бонус, которые запрещены законом о торговле.

"Добросовестные сети и поставщики категорически против таких схем «обхода» закона", — подчеркнул Востриков. В свою очередь, продолжил он, практика остановки выплат за ранее поставленную по договору продукцию до момента признания выставленных штрафов — некорректный инструмент давления.

"Оплата за поставленный товар не может быть поставлена в зависимость от достижения соглашения сторон по размеру взимаемых санкций", — отметил исполнительный директор ассоциации.

По оценке Вострикова, подобные случаи — навязывание штрафов в процентах от товарооборота и остановка оплаты за поставленные товары — периодически встречаются в практике. «Они характерны как для федерального, так и для регионального ритейла, и не привязаны к каким-то конкретным категориями или продуктам», — указал собеседник агентства.

По его словам, участники «Руспродсоюза» периодически сообщают о существовании подобных проблем, в том числе, и при взаимодействии с крупными федеральными сетями. «Надеемся, что с вступлением в силу новых решений комиссии по применению КДП их число сократится до нуля», — заключил Востриков.

Вместе с тем в АКОРТ назвали такие практики нехарактерными. «Если такие случаи и имеют место, то это экзотические проявления взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. По нашей информации, торговые сети-члены АКОРТ не используют такие практики», — заметил PR-директор ассоциации Черниговцев.