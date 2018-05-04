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Правительство РФ утвердило план по реализации инициативы «Энерджинет»
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Правительство РФ утвердило план по реализации инициативы «Энерджинет» 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило план мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет». Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
Документ направлен на «устранение барьеров при создании и внедрении новых технологий и продуктов в сфере энергетики, в том числе при улучшении качества услуг в области энергоснабжения, развитии энергетики в труднодоступных и изолированных территориях», говорится в распоряжении.
План предусматривает реализацию шести пилотных проектов, по каждому пункту установлены целевые результаты, сроки исполнения и ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации.
Отмечается, что реализация плана будет проходить поэтапно с 2018 по 2035 год.
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