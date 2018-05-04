Правительство РФ утвердило план по реализации инициативы «Энерджинет»

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Правительство России утвердило план мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет». Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на «устранение барьеров при создании и внедрении новых технологий и продуктов в сфере энергетики, в том числе при улучшении качества услуг в области энергоснабжения, развитии энергетики в труднодоступных и изолированных территориях», говорится в распоряжении.

План предусматривает реализацию шести пилотных проектов, по каждому пункту установлены целевые результаты, сроки исполнения и ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации.

Отмечается, что реализация плана будет проходить поэтапно с 2018 по 2035 год.