Какой будет новая структура Ульяновской городской администрации

25 апреля Гордума Ульяновска утвердила новую структуру городской администрации.

Начиная с августа, наша мэрия пополнится новыми управлениями, а разрешительные функции по раскопкам и строительству уйдут в районы. Депутаты гордумы решили переформатировать администрацию Ульяновска, в конце лета она предстанет перед нами структурно обновлённая и с новыми подразделениями.

Новое качество при старом количестве?

Глава города Сергей Панчин поспешил успокоить публику на предмет «разрастания чиновничьего аппарата».

— Ни на одного человека увеличения не будет, ни одного рубля на увеличение содержания данных структур не будет. Всё это — за счет сокращения основного центрального аппарата, передаём функции, полномочия и повышаем ответственность глав администраций районов, — сказал глава города.

Итак, ни финансовых, ни людских вливаний. Штатная численность центрального аппарата останется в тех же пределах. Но будут новые подразделения.

Одно из них — управление по развитию исторической части города. Оно призвано отвечать за создание привлекательной городской среды, сохранение исторического наследия и просвещение населения на сей предмет. Повлияет ли рождение нового управления на сохранность и развитие исторического Симбирска-Ульяновска? Об этом мы спросили архитектора, члена Областного градостроительного совета Олега Владимирова.

— Есть сомнения, но хочется надеяться на лучшее. Для работ в центре города нужны ювелирные инструменты. А у нас пока работает топор. Ситуация зависит не только от муниципальной власти, но и от федеральных законов. Конфликтных проектов в центре города очень много. Точнее, они все конфликтные, — обрисовал архитектор нынешнюю картину развития исторического центра, а следовательно, и фронт работ для нового подразделения.

Управление по делам молодёжи «отпочковывается» от двух старых структур — комитета по спорту и управления образования (они делили между собой молодёжь спортивную и учащуюся). Демографией и семейными делами займётся вновь созданное управление по делам семьи. Есть и слияния: «благоустройство» теперь сливается с «коммуналкой» в едином управлении.

Перезагрузка с нагрузкой

Чем же теперь нагружает центр городские районы? Довольно многим. Повышается сам статус районных глав — они становятся заместителями главы городской администрации, обязанности которого после ухода Алексея Гаева исполняет Вадим Андреев . Кроме того, они становятся кураторами городских проектов. Глава Заволжья Наиль Юманкулов будет отвечать за привлечение инвестиций, глава Ленинского района Сергей Шерстнев возьмётся за организацию комфортной городской среды, глава Засвияжья Михаил Морозов станет курировать вопросы экологии, а глава Железнодорожного района Владимир Трофимов ответит за образование.

Теперь на уровне районов будет согласовываться проведение раскопок, строительных работ, а сами районные администрации будут напрямую взаимодействовать с городскими предприятиями.

В ближайшее время проект будет рассмотрен также региональной Общественной палатой.