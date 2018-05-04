Ремонтные бригады «Облкоммунэнерго» завершают восстановительные работы на электросетях, пострадавших от непогоды

В результате усиления ветра до 20 и более метров в секунду со 2 по 4 мая в центральных и южных районах области на воздушных электросетях ОГУЭП

«Облкоммунэнерго» произошло 57 отключений. Об этом сообщил генеральный

По его словам, 31 отключение было произведено вручную с целью

профилактики: подобные отключения происходят по договорённости с местными администрациями при усилении ветра более 15 м/с. Другие

отключения связаны с падением деревьев на линии электропередач,

разрушением опор и отключениями на линиях и подстанциях сторонних

сетевых организаций.

Например, из-за усиления ветра более 20 м/сек. была повреждена опора на ВЛ-0,4 кВ в Иркутском районе (деревня Жердовка), отключена ВЛ-10 кВ «Бурдугуз — Бурдаковка», сработала защита на ВЛ-10 кВ «Судоверфь-П» в пос. Листвянка. Также произошли отключения электричества в Зиминском,

Черемховском, Жигаловском, Ольхонском, Усольском, Эхирит-Булагатском,

Осинском и ряде других районов Иркутской области

В данный момент на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отключенными остаются

три ВЛ-0,4 кВ (населенные пункты Бугульдейка, Забитуй, Александровск) и пять высоковольтных линий (Усольский, Иркутский, Зиминский районы). Для восстановительных работ на этих линиях привлечены 25 специалистов и 13 единиц техники из филиалов «Облкоммунэнерго».

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обеспечивает эксплуатацию и ремонт

электросетевого хозяйства на территории Приангарья. 10 филиалов

предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000

трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более

390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации.