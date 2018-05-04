Ремонтные бригады «Облкоммунэнерго» завершают восстановительные работы на электросетях, пострадавших от непогоды 

В результате усиления ветра до 20 и более метров в секунду со 2 по 4 мая в центральных и южных районах области на воздушных электросетях ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» произошло 57 отключений. Об этом сообщил генеральный
директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов.
По его словам, 31 отключение было произведено вручную с целью
профилактики: подобные отключения происходят по договорённости с местными администрациями при усилении ветра более 15 м/с. Другие
отключения связаны с падением деревьев на линии электропередач,
разрушением опор и отключениями на линиях и подстанциях сторонних
сетевых организаций.
Например, из-за усиления ветра более 20 м/сек. была повреждена опора на ВЛ-0,4 кВ в Иркутском районе (деревня Жердовка), отключена ВЛ-10 кВ «Бурдугуз — Бурдаковка», сработала защита на ВЛ-10 кВ «Судоверфь-П» в пос. Листвянка. Также произошли отключения электричества в Зиминском,
Черемховском, Жигаловском, Ольхонском, Усольском, Эхирит-Булагатском,
Осинском и ряде других районов Иркутской области.
В данный момент на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отключенными остаются
три ВЛ-0,4 кВ (населенные пункты Бугульдейка, Забитуй, Александровск) и пять высоковольтных линий (Усольский, Иркутский, Зиминский районы). Для восстановительных работ на этих линиях привлечены 25 специалистов и 13 единиц техники из филиалов «Облкоммунэнерго».
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обеспечивает эксплуатацию и ремонт
электросетевого хозяйства на территории Приангарья. 10 филиалов
предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000
трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более
390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации.