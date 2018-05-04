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Предпринимателям Севера могут сократить налоги
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Предпринимателям Севера могут сократить налоги 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
ТПП РФ вышла с предложением понизить налоги предпринимателям, работающим в северных регионах.
По мнению экспертов, это поможет остановить отток малых и средних бизнесменов с арктических территорий, а также улучшить инвестиционную привлекательность.
Как пояснил директор департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ Дмитрий Кузьмин, ведение бизнеса на Севере зачастую нерентабельно из-за необходимости в соответствии с законом оплачивать сотрудникам дополнительные отпуска и выполнять другие социальные обязательства, связанные с северными льготами.
«Мы предлагаем законодательно закрепить возможность уменьшения налогооблагаемой базы на величину расходов по выполнению социальных обязательств», — пояснил он.
Предложения Торгово-промышленной палаты РФ были рассмотрены на Экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока. Эксперты подчеркивают, что подобная мера не должна ухудшить положение сотрудников, а, наоборот, стимулировать предпринимателей полностью выполнять свои обязательства.
Планируется, что резолюцию Экспертного совета с конкретными предложениями об улучшении инвестиционного климата северных территорий рассмотрят на одном из заседаний в Госдуме РФ. Итоги Совета будут озвучены на ближайшей госкомиссии по вопросам развития Арктики, — уточняет «Российская газета».
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