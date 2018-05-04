Предпринимателям Севера могут сократить налоги

ТПП РФ вышла с предложением понизить налоги предпринимателям, работающим в северных регионах.

По мнению экспертов, это поможет остановить отток малых и средних бизнесменов с арктических территорий, а также улучшить инвестиционную привлекательность.

Как пояснил директор департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ Дмитрий Кузьмин , ведение бизнеса на Севере зачастую нерентабельно из-за необходимости в соответствии с законом оплачивать сотрудникам дополнительные отпуска и выполнять другие социальные обязательства, связанные с северными льготами.

«Мы предлагаем законодательно закрепить возможность уменьшения налогооблагаемой базы на величину расходов по выполнению социальных обязательств», — пояснил он.

Предложения Торгово-промышленной палаты РФ были рассмотрены на Экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока. Эксперты подчеркивают, что подобная мера не должна ухудшить положение сотрудников, а, наоборот, стимулировать предпринимателей полностью выполнять свои обязательства.