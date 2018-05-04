Си Цзиньпин: теория Маркса по-прежнему излучает яркий свет истины

Си Цзиньпин. Пекин, 4 мая / Синьхуа / — Прошли два столетия. Несмотря на огромные и глубокие перемены в человеческом обществе, имя Карла Маркса по-прежнему уважают во всем мире, и его теория по-прежнему излучает яркий свет истины, заявил в пятницу в Пекине председатель КНР

Выступая с речью на торжественном собрании, посвященном 200-летию со дня рождения Карла Маркса, Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, назвал Карла Маркса учителем революции для пролетариата и трудящихся всего мира, главным основателем марксизма, создателем марксистских партий, первооткрывателем международного коммунизма и величайшим мыслителем в период новой истории.

Сегодня мы с чувством почтения проводим торжественное собрание, чтобы отметить 200-летие со дня рождения Карла Маркса, вспомнить его великую личность, исторические заслуги, благородный дух и блестящие мысли, сказал Си Цзиньпин. -0-