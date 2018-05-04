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В Орловской области отметят столетие ВЛКСМ
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В Орловской области отметят столетие ВЛКСМ 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Распоряжение о проведении в 2018 году мероприятий, посвященных 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи подписано в региональном правительстве.
Комплекс мероприятий будет проведён для сохранения исторической памяти, укрепления преемственности поколений, совершенствования патриотического, трудового, эстетического, физического и нравственного воспитания. Для проведения юбилейных празднеств создан организационный комитет, который возглавил вице-губернатор Александр Бударин. Чиновник также будет контролировать реализацию распоряжения.
В ходе работы оргкомитет продумает и утвердит праздничную программу. В муниципальных районах и округах также будут созданы рабочие группы по подготовке к столетию ВЛКСМ.
Сообщение В Орловской области отметят столетие ВЛКСМ появились сначала на РИА 57.
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