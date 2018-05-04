В Казани во время ЧМ-2018 ограничили продажу алкоголя

"Установить, что не допускаются продажа и употребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в том числе при оказании услуг общественного питания", — говорится в постановлении.

В документе уточняется, что ограничения коснутся определенных территорий — стадиона «Казань Арена» и территории вокруг, двух казанских железнодорожных вокзалов, международного аэропорта «Казань», двух автовокзалов, части центра города, а также зоны фан-феста. При этом ограничения будут действовать накануне дня проведения матчей и непосредственно в день игр.

Как отмечается, ограничения вводятся в соответствии с федеральным законодательством и указом президента РФ о мерах безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Подобные ограничения розничной продажи и употребления алкогольной продукции в Казани уже вводились в прошлом году в период проведения матчей Кубка Конфедераций.

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