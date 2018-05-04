Более 100 муниципальных депутатов в Якутии не сдали декларации о доходах

ЯКУТСК , 4 мая. / ТАСС /. Более 100 депутатов представительных органов муниципалитетов Якутии не отчитались о доходах за 2017 год. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства Якутии.

"Из 4 728 муниципальных депутатов местного уровня 106 депутатов в отведенное действующим законодательством время не сдали декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", — говорится в сообщении.

Полномочия по контролю за доходами местных депутатов благодаря поправкам в федеральное законодательство были переданы на региональный уровень с 1 января 2018 года, пояснили ТАСС в Управлении при главе региона по профилактике коррупционных и иных правонарушений. «Мы впервые проводим сбор данных справок централизованно. Ранее местные депутаты и главы поселений отчитывались в органах местного самоуправления», — рассказала заместитель руководителя управления Елена Горохова

Она добавила, что главы поселений и районов, региональные чиновники более дисциплинированы. «С региональными и муниципальными чиновниками проблем нет, сдали все. Есть некоторые проблемы с депутатами», — рассказала собеседница агентства, отметив, что решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как пояснила Горохова, в отношении депутатов, нарушивших требования закона, примут необходимые меры. «Будем решать по каждому депутату индивидуально, в том числе по результатам мер прокурорского реагирования. Есть вероятность, что число депутатов, не представивших сведения, сократится», — отметила собеседница агентства.