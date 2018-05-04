Спасение «Белого дома» и сухие фонтаны: как предлагают обустроить города Челябинской области 

Карабаш, Кыштым, Аша, Южноуральск, Сатка, Троицк и Снежинск подали заявки на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной среды в малых городах. В случае победы кто-то из них получит на благоустройство до 100 миллионов рублей, в зависимости от сметы. 74.ru собрал идеи преображения знаковых мест Челябинской области.
Территории для благоустройства выбрали на общественном обсуждении. В Министерство строительства и инфраструктуры региона поступило 16 заявок, из которых отобрали семь лучших.
— Итоги конкурса будут подведены в мае. Реализовать проекты необходимо до конца 2019 года, — рассказал пресс-секретарь Минстроя Николай Пастухов. — Общий призовой фонд на всю страну составляет пять миллиардов рублей.
В Сатке планируют реконструировать Каргинский парк.
По периметру парка — навесные мосты
— Центральным объектом, формирующим облик Сатки, является Карагайский карьер. Производство облегает его с северного края, а город — с южного. Архитектурная концепция парка отталкивается от концепта «контркарьера» — доступного и наполненного пространства, открытого к городу. Ядро проектируемого парка — многофункциональная площадь, которая ограничивается трансформируемыми закрытыми помещениями.
Даже концерты можно организовывать
Идеальное место для свиданий
Саткинцы даже придумали бренд Каргинского бора
В Южноуральске готовятся к реконструкции стадиона «Центральный».
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Футбольное поле будет опоясано дорожками для бега
Помимо спортивных площадок предусмотрены и зоны отдыха
В Троицке хотят расширить центральную площадь, соединив её со сквером перед Школой искусств. Для этого уберут часть деревьев и морально устаревшую трибуну, выровняют рельеф. Вокруг оставшихся деревьев сформируют зелёные островки. Рядом с этой частью площади предлагается сделать качели, игровую площадку и зоны воркаута. Часть сквера с бюстом Ленина, являющегося объектом культурного наследия, сохраняет свои аутентичные черты, в частности, несколько голубых елей. Позади сквера появится павильон туристического центра с кафе и туалетами.
Главную площадь украсят сухими фонтанами
Вокруг деревьев сделают зелёные островки
Зимой можно будет сделать большой каток
— В центре городской площади устраивается сухой фонтан (бьющий непосредственно из мощения и не имеющий чаши), создающий главный сюжет площади в повседневном режиме и выключаемый во время праздничного скопления народа, — говорится в описании проекта. — Также планируется изменить облик Школы искусств: предлагаемая колоннада, возведённая вдоль всего фасада, благодаря крупному чёткому ритму, формирует торжественный облик как самого здания, так и пространства перед ним.
Карабаш хотят превратить в современную развивающуюся территорию, чтобы изменить представление о нём как о промышленном городе.
Даже не скажешь, что где-то неподалёку чадят заводские трубы
И здесь сухие фонтаны — на радость детям и ВДВшникам
— Проектное решение по формированию центра города предлагается решить за счёт строительства центральной площади с зонами отдыха для горожан всех возрастов, точек и общепита, — рассказали архитекторы.
Кыштым заявил на конкурс масштабный проект реконструкции исторического центра города, который включает в себя: благоустройство набережной у Народного дома, городского парка имени Пушкина, парка усадьбы заводовладельца «Белый дом», набережной вдоль речки Кыштымки, а также перенос на историческое место чугунного фонтана XIX века. Проект носит символичное название «Прошлое в настоящем».
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Старейший фонтан перенесут на историческое место
В Аше на суд жюри представили сразу несколько проектов в одном. По замыслу местных властей масштабная реконструкция ждёт парк имени Пилютова, в котором появится лыжероллерная трасса. Также должны быть благоустроены набережная реки Сим и смотровая площадка на горе Липовая.
Ашинский парк подойдёт для спорта и активного отдыха
— «Дорожка здоровья» проходит вдоль подножия горы Липовой — ботанического памятника природы и единственной горы на всей территории Челябинской области, находящейся в центре города, — говорится в документах проекта. — Планируется расширение смотровой площадки, находящейся на вершине горы, к которой будет сделан удобный подъезд и пеший подъём. Для спуска будет сделана велотрасса.
Снежинск также выбрал для конкурса проект благоустройства набережной озера Синара от улицы Гречишникова до мемориального комплекса на улице Победы.
Снежинцы оформили проект в стиле минимализма
— Создание вдоль всей береговой линии озера Синара пешеходных и велосипедных дорожек, площадок для спорта и здорового образа жизни позволит активно развивать инфраструктуру для активного отдыха: батуты, прокат велосипедов и роликовых коньков — занятий для гребли на байдарках и каноэ, зимой — лыж, коньков и тюбингов, — рассказали архитекторы.
В марте прошло голосование за места отдыха во всех районах Челябинска, которые благоустроят в ближайшие два года. За ставшие его лидерами парки и скверы возьмутся в первую очередь. В Ленинском районе это «Плодушка». Большинство жителей Центрального района отдало предпочтение детскому парку «Алое Поле». Жители Советского района выбрали вторую очередь сквера имени Колющенко. Абсолютным лидером голосования за благоустройство в Металлургическом районе стал сквер на Богдана Хмельницкого, рядом с улицей Жукова — 18 тысяч голосов. В Калининском районе в первую очередь благоустроят парк «Никольская Роща». В Курчатовском районе победил парк «Северо-Западный». Получит вторую жизнь детский парк имени Терешковой в Тракторозаводском районе. По программе «Городская среда» в областном центре отремонтируют 140 дворов. На это планируют потратить около 140 миллионов рублей. Ищите свой дом в нашем материале.