Спасение «Белого дома» и сухие фонтаны: как предлагают обустроить города Челябинской области

Сатка, Троицк и Карабаш, Кыштым , Аша, Южноуральск Снежинск подали заявки на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной среды в малых городах. В случае победы кто-то из них получит на благоустройство до 100 миллионов рублей, в зависимости от сметы. 74.ru собрал идеи преображения знаковых мест Челябинской области

Территории для благоустройства выбрали на общественном обсуждении. В Министерство строительства и инфраструктуры региона поступило 16 заявок, из которых отобрали семь лучших.

— Итоги конкурса будут подведены в мае. Реализовать проекты необходимо до конца 2019 года, — рассказал пресс-секретарь Минстроя Николай Пастухов . — Общий призовой фонд на всю страну составляет пять миллиардов рублей.

В Сатке планируют реконструировать Каргинский парк.

По периметру парка — навесные мосты

— Центральным объектом, формирующим облик Сатки, является Карагайский карьер. Производство облегает его с северного края, а город — с южного. Архитектурная концепция парка отталкивается от концепта «контркарьера» — доступного и наполненного пространства, открытого к городу. Ядро проектируемого парка — многофункциональная площадь, которая ограничивается трансформируемыми закрытыми помещениями.

Даже концерты можно организовывать

Идеальное место для свиданий

Саткинцы даже придумали бренд Каргинского бора

В Южноуральске готовятся к реконструкции стадиона «Центральный».

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Футбольное поле будет опоясано дорожками для бега

Помимо спортивных площадок предусмотрены и зоны отдыха

В Троицке хотят расширить центральную площадь, соединив её со сквером перед Школой искусств. Для этого уберут часть деревьев и морально устаревшую трибуну, выровняют рельеф. Вокруг оставшихся деревьев сформируют зелёные островки. Рядом с этой частью площади предлагается сделать качели, игровую площадку и зоны воркаута. Часть сквера с бюстом Ленина, являющегося объектом культурного наследия, сохраняет свои аутентичные черты, в частности, несколько голубых елей. Позади сквера появится павильон туристического центра с кафе и туалетами.

Главную площадь украсят сухими фонтанами

Вокруг деревьев сделают зелёные островки

Зимой можно будет сделать большой каток

— В центре городской площади устраивается сухой фонтан (бьющий непосредственно из мощения и не имеющий чаши), создающий главный сюжет площади в повседневном режиме и выключаемый во время праздничного скопления народа, — говорится в описании проекта. — Также планируется изменить облик Школы искусств: предлагаемая колоннада, возведённая вдоль всего фасада, благодаря крупному чёткому ритму, формирует торжественный облик как самого здания, так и пространства перед ним.

Карабаш хотят превратить в современную развивающуюся территорию, чтобы изменить представление о нём как о промышленном городе.

Даже не скажешь, что где-то неподалёку чадят заводские трубы

И здесь сухие фонтаны — на радость детям и ВДВшникам

— Проектное решение по формированию центра города предлагается решить за счёт строительства центральной площади с зонами отдыха для горожан всех возрастов, точек и общепита, — рассказали архитекторы.

Кыштым заявил на конкурс масштабный проект реконструкции исторического центра города, который включает в себя: благоустройство набережной у Народного дома, городского парка имени Пушкина, парка усадьбы заводовладельца «Белый дом», набережной вдоль речки Кыштымки, а также перенос на историческое место чугунного фонтана XIX века. Проект носит символичное название «Прошлое в настоящем».

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Старейший фонтан перенесут на историческое место

В Аше на суд жюри представили сразу несколько проектов в одном. По замыслу местных властей масштабная реконструкция ждёт парк имени Пилютова, в котором появится лыжероллерная трасса. Также должны быть благоустроены набережная реки Сим и смотровая площадка на горе Липовая.

Ашинский парк подойдёт для спорта и активного отдыха

— «Дорожка здоровья» проходит вдоль подножия горы Липовой — ботанического памятника природы и единственной горы на всей территории Челябинской области, находящейся в центре города, — говорится в документах проекта. — Планируется расширение смотровой площадки, находящейся на вершине горы, к которой будет сделан удобный подъезд и пеший подъём. Для спуска будет сделана велотрасса.

Снежинск также выбрал для конкурса проект благоустройства набережной озера Синара от улицы Гречишникова до мемориального комплекса на улице Победы.

Снежинцы оформили проект в стиле минимализма

— Создание вдоль всей береговой линии озера Синара пешеходных и велосипедных дорожек, площадок для спорта и здорового образа жизни позволит активно развивать инфраструктуру для активного отдыха: батуты, прокат велосипедов и роликовых коньков — занятий для гребли на байдарках и каноэ, зимой — лыж, коньков и тюбингов, — рассказали архитекторы.