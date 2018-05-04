Главным тюремщиком Среднего Урала назначен полковник из Тамбова 

Начальником ГУФСИН по Свердловской области назначен полковник Александр Федоров. Соответствующий указ 3 мая 2018 года подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".
Управление федеральной службы исполнения наказаний Среднего Урала оставалось без полноправного руководителя почти два года — 4 мая 2016 года пост в связи с выходом на пенсию покинул Сергей Худорожков. После него на правах врио начальника ведомством руководили Олег Давиденко, Сергей Патронов и Александр Шек.
Александр Федоров родился 19 июня 1974 года. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ и рязанскую Академию права и управления ФСИН России. В уголовно-исполнительной системе служит с 1996 года, в июне 2015-го возглавил УФСИН России по Тамбовской области.