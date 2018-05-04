ИЯФ — 60: юбилей ведущего института Академгородка

Два из семи действующих в мире коллайдеров работают именно в ИЯФе. В стенах института реализуют уникальные проекты в физике ускорителей, детекторов, физике плазмы.

Новосибирские ученые — одни из мировых лидеров в области применения синхротронного излучения и лазеров свободных электронов.

Сергей Нелюбов. «Сегодня Институт ядерной физики — это крупнейший академический институт в России , имеющий огромный технический потенциал, который проводит экспериментальные исследования», — сказал врио заместителя губернатора Новосибирской области

Но, как отмечают сами ученые, главный акцент торжества — столетие талантливого ученого, великолепного учителя и отличного организатора Андрея Михайловича Будкера.

«Лекции и выступления звучали как притчи, в них были мудрость и глубокий подход к проблеме, яркие примеры», — вспоминает бывший помощник директора ИЯФ СО РАН Андрей Прокопенко.

Будкер создал совершенно уникальную атмосферу в институте. Он учил думать неординарно, ставить большие задачи и достигать, казалось бы, невозможного.

«Отсутствие внутренних барьеров, способность концентрации на самых важных задачах, нацеленность на конкретный результат — вот то, что удалось заложить Будкеру в фундамент атмосферы в институте», — говорит директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев

К своему юбилею ИЯФ сохранил не только подход к научной работе. Традиции круглых столов, профсоюзное движение, социальные льготы и даже своя жилищная программа до сих пор действуют и привлекают множество молодых специалистов и исследователей.

Сильна здесь и социальная составляющая. Есть своя база отдыха, профсоюз, а молодежь отмечает вполне осязаемое решение жилищного вопроса.

«С жильем здесь есть перспективы. Существуют ЖСК, в которые может попасть каждый работник ИЯФа, проработавший здесь пять лет. Я рассматриваю, конечно, такой вариант, но пока у меня не хватает стажа. Немного доработаю и тогда, несомненно, вступлю в ЖСК», — поделился планами аспирант ИЯФ СО РАН Никита Мельников

В 60 лет, отмечают юбиляры, все только начинается. Недавний визит Президента Владимира Путина дал повод надеяться, что в скором времени будет запущен проект по строительству Центра синхротронного излучения в Новосибирске