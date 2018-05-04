Два из семи действующих в мире коллайдеров работают именно в ИЯФе. В стенах института реализуют уникальные проекты в физике ускорителей, детекторов, физике плазмы.
Новосибирские ученые — одни из мировых лидеров в области применения синхротронного излучения и лазеров свободных электронов.
«Сегодня Институт ядерной физики — это крупнейший академический институт в России, имеющий огромный технический потенциал, который проводит экспериментальные исследования», — сказал врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Но, как отмечают сами ученые, главный акцент торжества — столетие талантливого ученого, великолепного учителя и отличного организатора Андрея Михайловича Будкера.
«Лекции и выступления звучали как притчи, в них были мудрость и глубокий подход к проблеме, яркие примеры», — вспоминает бывший помощник директора ИЯФ СО РАН Андрей Прокопенко.
Будкер создал совершенно уникальную атмосферу в институте. Он учил думать неординарно, ставить большие задачи и достигать, казалось бы, невозможного.
«Отсутствие внутренних барьеров, способность концентрации на самых важных задачах, нацеленность на конкретный результат — вот то, что удалось заложить Будкеру в фундамент атмосферы в институте», — говорит директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.
К своему юбилею ИЯФ сохранил не только подход к научной работе. Традиции круглых столов, профсоюзное движение, социальные льготы и даже своя жилищная программа до сих пор действуют и привлекают множество молодых специалистов и исследователей.
Сильна здесь и социальная составляющая. Есть своя база отдыха, профсоюз, а молодежь отмечает вполне осязаемое решение жилищного вопроса.
«С жильем здесь есть перспективы. Существуют ЖСК, в которые может попасть каждый работник ИЯФа, проработавший здесь пять лет. Я рассматриваю, конечно, такой вариант, но пока у меня не хватает стажа. Немного доработаю и тогда, несомненно, вступлю в ЖСК», — поделился планами аспирант ИЯФ СО РАН Никита Мельников.
В 60 лет, отмечают юбиляры, все только начинается. Недавний визит Президента Владимира Путина дал повод надеяться, что в скором времени будет запущен проект по строительству Центра синхротронного излучения в Новосибирске.
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