Почему Запад должен бояться Путина

Сложные отношения Запада и России «Нордкурир» (Nordkurier) освещает активно и с разных точек зрения. Помимо многочисленных читателей, недавно на страницах «Нордкурира» за более справедливое отношение к России высказался и бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек (Matthias Platzeck, СДПГ). В данной статье ему возражает Вернер Щульц (Werner Schulz), бывший депутат Европейского парламента от немецкой партии Зеленых, а ранее восточногерманский правозащитник. Он критикует Платцека, считая, что тот извратил факты. По его мнению, опасность Путина нельзя недооценивать.

Наш мир находится сейчас в опасной ситуации. В то время как в Белом доме сидит трудно предсказуемый эгоман, подвергающий Запад жестоким испытаниям, в Кремле господствует беспринципный автократ, способный на все. К счастью, в США существует сильная оппозиция и активное гражданское общество, держащие президента в рамках. А вот Россия стала единственной страной бывшего восточного блока, где власть полностью оказалась в руках спецслужб. На всех важных постах в государстве сидят сегодня представители силовиков — бывшие офицеры КГБ или армии. В своих действиях они руководствуются не принципом «Сахаров», а скорее методом «Калашников». Опирающийся на это президент Владимир Путин за время своего правления оставил за собой глубокий след от совершенных преступлений.

Начало положила инсценированная спецслужбами вторая чеченская война. Первая закончилась горьким поражением славной российской армии и мирным договором. Этот позор ущемлял гордость нации и не давал покоя путинскому эго.

Для того чтобы получить повод для новой войны, в разных городах России были взорваны жилые дома вместе с жителями. Малоизвестный до сих пор бывший шеф КГБ Путин захотел таким образом показать свою силу среди царящего в стране хаоса.

При Путине любители правды подвергаются опасности

Журналистка Анна Политковская , которая вела расследование происшедшего, была застрелена в 2006 году в день рождения Путина на пороге своего дома. Бывший офицер КГБ Александр Литвиненко , рассказавший об операции своих коллег, был отравлен полонием в Лондоне, где жил в эмиграции. Выполнивший заказ киллер, в отношении которого действует требование о выдаче, заседает в Государственной думе и пользуется депутатской неприкосновенностью. Пятеро депутатов, расследовавших причины войны, погибли при загадочных обстоятельствах. Их доклад засекречен. Как и в случае со Сталиным, вся правда станет известной, пожалуй, лишь после смерти «истинного демократа» Путина.

Война для Путина — средство ведения политики

Это относится и к попытке отравить Сергея Скрипаля в Солсбери. Доказательства были настолько убедительными, что главы правительств стран ЕС однозначно обвинили в инциденте Россию. Но скорее всего, как и во всех других убийствах, совершенных по заказу КГБ, неоспоримых доказательств найти не удастся. По словам Путина, такого спецотдела больше не существует. Но, по его мнению, пусть предатели «загнутся сами», а полученные ими 30 сребреников «колом встанут у них в горле». Иуда, как говорят, покончил собой сам. А русским как раньше, так и теперь, в этом деле помогают. Только в Англии 14 противников Путина странным образом расстались с жизнью. Новостью, однако, стало то, что впервые на Западе для подобных целей было использовано боевое отравляющее вещество.

В собственной стране с такими вещами особо не церемонятся. Во время освобождения заложников в московском театре на Дубровке в октябре 2002 года 105 человек погибли от применения до сих пор неизвестного газа. Война уже давно стала средством российской политики. В замаскированном виде, как при поддержке сепаратистов в Абхазии , Осетии и Приднестровье или совершенно открыто, как в действиях против Грузии , в Донбассе или в Сирии . Хотя Россия гарантировала уничтожение сирийских запасов отравляющих газов, это коварное боевое вещество было вновь применено. Но как и в случае с обстрелом пассажирского самолета MH 17, было сделано все, чтобы замести следы, и с помощью постоянного вето в Совете Безопасности ООН Россия на допустила разоблачения преступников. Так можно все отрицать и запутать дикими выдумками.

То, что именно Маттиас Платцек, кивая на США, сокрушается по поводу всеобщей утраты доверия, странно. Разве не он, будучи премьер-министром, громогласно обещал: «Или мы скоро будем летать из нового аэропорта (BER, аэропорт Берлин-Бранденбург, его строительство затягивается из-за постоянных финансовых проблем — прим. пер.), или вылечу я со своего места». Сегодня он как ни в чем не бывало летает в Москву и в интересах Германо-российского форума разъясняет народу необходимость умиротворения в отношении политики Путина.

Путин активно дестабилизирует Запад

Когда Путин заявляет, что будет действовать повсюду, где живут русские, то в Прибалтике это воспринимается как военная угроза. Тем же самым Слободан Милошевич (Slobodan Milosevic) оправдывал войну Сербии против соседних государств. То, что Путин оставляет за собой право нанесения первого ядерного удара, и недавно представил публике новые ядерные ракеты, способные преодолеть любые защитные преграды, только обостряет ситуацию.

Нет, старые формулы о «диалоге» или об «изменениях через сближение» больше не сработают. В разговорах недостатка нет. Только они, как, например, минские договоренности по Восточной Украине, не приносят результатов. Чем больше Запад сближался с Россией, к примеру, приняв ее во Всемирную торговую организацию (ВТО), в «Большую восьмерку» и участвуя в конкретных совместных проектах, тем быстрее Путин отдалялся от зарождавшейся в России демократии и двигался в сторону тотальной автократии.

Тем не менее из опыта Вилли Брандта мы можем извлечь урок о том, что только сочетание силы с решительностью поможет Западу противостоять агрессивной политике Путина и добиваться от него уступок.