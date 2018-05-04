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Специалист рассказал, где лучше ловить рыбу в майские праздники
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Специалист рассказал, где лучше ловить рыбу в майские праздники 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В период нереста, то есть до 10 июня, рыбачить можно только с берега. Запрещено ловить рыбу с лодки.
Майские праздники — традиционная пора для рыбалки. В мае рыба хорошо клюет, уже тепло. Из-за нереста рыбалка ограниченна, но есть немало мест, где без улова точно не останешься. Существуют бесплатные и платные места, где можно ловить рыбу, но существуют ограничения, поэтому важно знать правила отдыха, чтобы не нарушить законодательство.
Председатель Военно-охотничьего общества военнослужащих и ветеранов военной службы Виктор Глушков в интервью «Москве 24» рассказал, что в период нереста, то есть до 10 июня рыбачить можно только с берега. Можно пользоваться только одной удочкой, а на ней может быть не более двух крючков.
Кроме того, в этот период запрещается пользоваться сетями и электроудочками, рыбачить в заповедниках, на предприятиях по разведению рыбы. Ловля редких видов рыб требует наличие специального разрешения. Также нельзя ловить рыбу около водокачек, плотин, шлюзов и других гидротехнических сооружений.
«Атомобилисты должны будут оставить транспорт не ближе, чем в 200 метрах от кромки воды. К тому же, в регионе сейчас объявлен пожароопасный период, поэтому нельзя разжигать костры и готовить пойманную рыбу вне специально оборудованных площадок», — рассказал Глушков.
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